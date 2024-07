Brasília

O umidificador de ar pode ser um grande aliado para aliviar os efeitos do tempo seco, mas é preciso saber usá-lo corretamente.

A seguir, tire suas dúvidas sobre o aparelho.

Umidificador de ar não deve ficar voltado para parede ou outros objetos que possam absorver umidade, como cortinas e móveis - New Africa/Adobe Stock

Quando usar o umidificador?

Quando a umidade relativa do ar estiver baixa. Não é preciso esperar ter algum sintoma, como garganta seca ou dificuldade na respiração, para utilizar o equipamento, afirma Marcelo Rabahi, pneumologista do Hospital Israelita Albert Einstein.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices de umidade relativa do ar inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, utiliza uma escala que aponta os níveis de criticidade da umidade do ar, classificados em atenção (entre 21% e 30%), alerta (entre 12% e 20%) e emergência (abaixo de 12%).

Todos podem sofrer os efeitos do tempo seco, especialmente os idosos e as pessoas com doenças respiratórias. "Para quem tem algum problema como asma, bronquite ou enfisema, que já tem o sistema respiratório fragilizado, essas situações funcionam como gatilho para a piora do quadro", diz o médico.

Quem fica muito tempo dentro de ambientes com ar-condicionado também pode se beneficiar do uso do aparelho. "O ar-condicionado é um desumidificador. Ele tira o calor de dentro do ambiente e faz a condensação da água, que fica na bandeja ou pinga. Então, ele resseca o ar", explica Leonardo Cozac, engenheiro especialista em qualidade do ar interno e presidente da Brasindoor (Sociedade Brasileira de Meio Ambiente e Controle de Qualidade do Ar de Interiores).

Como escolher o umidificador?

A maioria dos aparelhos vendidos hoje no país tem sistema ultrassônico, que gera uma névoa fria. Antes de comprar, é interessante verificar a capacidade do reservatório, potência em relação ao tamanho do ambiente e facilidade de limpeza do equipamento. Há alguns modelos que têm funções extras, como ajuste de intensidade e timer.

Cozac reforça a importância de escolher um produto de qualidade e tomar cuidado com itens importados muito baratos, comprados pela internet, que podem não ter passado por testes de segurança. "Estamos falando de um produto para a saúde. Não sabemos que material pode ter sido usado, se há risco de incêndio ou de outros problemas."

Os preços podem variar bastante, mas há diferentes opções entre R$ 120 e R$ 300.

Pode colocar água da torneira no umidificador?

Não é recomendado. Os fabricantes indicam abastecer o aparelho com água filtrada. "Sujidades podem estar presentes na água não filtrada, vinda, por exemplo, diretamente da rede de abastecimento ou proveniente de caixa d'água", afirma Jacques Krause, diretor de produtos e comércio exterior da Mondial.

Já Cozac afirma que, se for possível, o ideal mesmo é ferver a água e esperar que ela volte à temperatura ambiente para utilizá-la no umidificador. "É uma maneira de eliminar micro-organismos, porque essa água vai entrar no sistema respiratório", diz.

"Existem bactérias, especialmente a Legionella, que, se você beber na água, não vão fazer mal à saúde. Mas, ao inalá-las, são grandes causadoras de doenças respiratórias", completa.

Quais são os cuidados ao usar o umidificador?

O principal é não deixar a água sobrar de um dia para o outro no reservatório, afirma Rabahi. "Quando essa água fica parada, pode ser que acumule algum tipo de partícula. Ali, pode ter um fungo ou outro micro-organismo e acabar havendo uma contaminação do ambiente."

A higienização do umidificador deve ser feita periodicamente, de preferência a cada uso ou, no mínimo, a cada dois ou três, aconselha Cozac. Para saber como fazer a limpeza da maneira correta, é importante verificar as instruções no manual do produto.

Onde deixar o umidificador?

O aparelho não deve ficar voltado para a parede ou para objetos que possam absorver umidade, como cortinas, estofados e móveis, para evitar a proliferação de micro-organismos. Também é bom manter a saída da névoa longe de objetos que possam ser danificados com a umidade direta, caso de eletrônicos.

Além disso, não é indicado que o umidificador receba luz solar direta ou seja colocado perto de fontes de calor, como fogões e aquecedores.

Para atingir um melhor resultado, é necessário posicionar o equipamento a, pelo menos, um metro de altura em relação ao chão e do lado oposto a janelas ou aparelhos de ar-condicionado, sempre em uma superfície plana e estável, afirma Krause.

Ele também recomenda manter o umidificador a, no mínimo, um metro de distância de onde a pessoa estiver, evitando que o vapor atinja a pele ou seja inalado em excesso. Se o aparelho for utilizado durante a noite, a orientação é deixá-lo em um local onde a névoa possa ser distribuída por todo o ambiente, sem direcioná-la diretamente para um espaço, como a cama, por exemplo.

Pode dormir com o umidificador ligado?

Segundo os especialistas, se o tempo estiver realmente seco e todos os cuidados forem tomados, não faz mal deixar o aparelho ligado durante a noite. "O problema é se ele estiver sujo, jogando bactéria e fungo", afirma o pneumologista.

O médico destaca, porém, que é importante verificar a especificação do equipamento para a dimensão do quarto, para não utilizar um produto que vai umidificar o ar em excesso. "Via de regra, com esses umidificadores pequenos, que encontramos nas farmácias, está tudo certo."

De qualquer forma, são boas opções modelos com timer, que desligam automaticamente depois de um determinado tempo de uso. Outra dica é manter o ambiente sempre bem ventilado.

Toalha molhada e balde com água também ajudam a umidificar o ar?

Muito pouco, de acordo com os especialistas. "É melhor do que nada, mas a eficiência de evaporação é muito baixa", diz Cozac. Ele afirma que, se for em um dia frio, será ainda mais difícil que a água do balde ou da toalha evapore e ajude a umidificar o ar.

Segundo Rabahi, entre as duas opções, é melhor escolher a toalha, por conta da maior superfície de contato com o ar. Mas, mesmo assim, a umidificação será limitada.