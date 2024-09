Brasília

Você mata todas as plantas que leva para casa? Já está cogitando comprar suculentas de plástico para enfeitar a sala? Calma. Talvez você só precise entender no que está errando.

O problema pode estar não na forma como você cuida, mas na escolha inadequada da espécie ou do local onde ela é colocada. A seguir, o engenheiro agrônomo Gaspar Yamasaki, que comanda o canal Cultivando no YouTube, aponta quais são os principais erros de iniciantes que levam as plantas à morte.

As suculentas Echeveria são plantas de sol pleno - Leisuretime70/Adobe Stock

1. Comprar uma planta que nunca vai se adaptar às condições da sua casa

Na hora de escolher uma planta, a beleza não deve ser o principal critério. É preciso pesquisar as características daquela espécie e entender se ela vai se adequar às condições do lugar onde você mora, principalmente em relação à luminosidade.

Uma planta de sol pleno, que necessita ao menos seis horas de sol direto por dia, dificilmente vai se desenvolver bem dentro de um apartamento, sobretudo se não houver varanda. É o caso, por exemplo, do buxinho, da ixora, das suculentas Echeveria e da maioria dos cactos.

Nesse tipo de imóvel, o ideal é ter espécies de sombra, que necessitam de bastante claridade, mas não de incidência solar direta (elas aceitam receber, no máximo, duas horas de sol bem fraco, do início da manhã ou do fim da tarde). São exemplos as samambaias, as marantas e as begônias maculatas.

Se você tiver um espaço onde bata de duas a quatro horas de sol por dia, também dá para incluir plantas de meia-sombra, como a costela-de-adão e o filodendro xanadu.

Costela-de-adão é uma planta de meia-sombra - Zharkova Irina/Istock Adobe

2. Colocar a planta em um local com pouca luminosidade

Muitas vezes, a pessoa até escolhe uma espécie que poderia se adaptar bem à casa dela, mas acaba deixando-a em um lugar inadequado —por exemplo, muito distante da janela ou atrás de um móvel que atrapalha a passagem da luz natural.

Mesmo as plantas de sombra precisam de muita claridade. "Às vezes, o lugar mais bonito para deixar uma planta é lá no fundo da sala. Mas ali, normalmente, é o local em que elas vão pior", afirma Gaspar.

"Primeiro, você precisa olhar para a necessidade da planta e, só depois, pensar na decoração. Senão, ela não vai resistir ao longo do tempo, vai ficar feia e, aí, você também vai quebrar todo o aspecto decorativo também, né?", completa.

3. Errar na hora da rega

Se você acertou na questão da luminosidade e, mesmo assim, sua planta não vingou, então o problema deve ser a rega.

Um erro comum é acreditar ser preciso deixar água acumulada no pratinho, como reserva para a planta. Mas, se há água parada ali, significa que a terra está encharcada. Nessa situação, as raízes ficam sem oxigênio e, ao longo do tempo, vão começar a apodrecer.

Por isso, é muito importante escolher vasos que tenham furos no fundo e, ao usar o pratinho, ter cuidado para que a água não fique empoçada ali —até porque é um risco para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal vetor da dengue.

A frequência da rega vai variar de acordo com diferentes fatores (a espécie, o tipo de vaso, o clima, a estação do ano, a quantidade de sol ou de vento que a planta recebe etc.). Por isso, não dá para estabelecer com qual intervalo você deverá molhar a planta.

Para saber o momento certo, a melhor dica é enfiar a ponta do dedo indicador na terra, dar uma cavucada e verificar se ela está úmida ou não. Se estiver muito molhada, não regue.

A maioria das plantas pode ser regada quando o substrato estiver quase seco. Já aquelas que não gostam de muita água, como cactos e suculentas, só devem ser molhadas quando o solo estiver completamente seco.