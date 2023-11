Napoleão atacou pirâmides do Egito com canhões só na ficção

The New York Times

À medida que o filme "Napoleão", de Ridley Scott, estreia mundo afora, cenas dos trailers do filme estão causando impacto. Isso foi especialmente verdadeiro com uma representação sensacional de tropas francesas lideradas pelo ator Joaquin Phoenix, como o imperador francês, disparando canhões nas pirâmides de Gizé.

"Eu não sei se ele fez isso", disse Scott ao The Times de Londres. "Mas foi uma maneira rápida de dizer que ele conquistou o Egito."

Não há evidências de que invasores franceses tenham lançado artilharia nas pirâmides, ou que as tropas de Napoleão tenham disparado no nariz da Esfinge, outra popular peça apócrifa (evidências sugerem que o nariz foi esculpido séculos antes do tempo de Napoleão).

Turistas sobre camelos em frente à Grande Pirâmide de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito - Mohamed Abd El Ghany - 26.out.2023/Reuters

"Pelo que sabemos, Napoleão tinha grande estima pela Esfinge e pelas pirâmides e as usava como meio de incentivar suas tropas a uma glória maior", disse Salima Ikram, professora de egiptologia na American University no Cairo. "Ele definitivamente não atirou nelas."

Embora a licença criativa seja esperada em biografias de Hollywood, as escolhas cinematográficas de Scott provocaram memes, discussões e brincadeiras leves, incluindo piadas sobre Napoleão lutando contra múmias.

Alguns historiadores criticaram Scott, mas muitos esperam que "Napoleão" gere interesse nos eventos que inspiraram o filme. E embora Napoleão não tenha literalmente lançado projéteis nas pirâmides, sua invasão ao Egito teve um efeito profundo no patrimônio cultural egípcio e na forma como o mundo o entende hoje.

"No final das contas, a campanha é uma derrota —os franceses perdem e são expulsos", disse Alexander Mikaberidze, professor da Louisiana State University em Shreveport, especializado em história napoleônica. Mas a invasão de Napoleão também resultou em um legado científico e cultural complexo, acrescentou: "o início da egiptologia, o início dessa fascinação pelo Egito e o desejo de explorar a história e a cultura egípcias".

A campanha francesa no Egito de 1798 a 1801 foi impulsionada pelas ambições coloniais de Napoleão e pelo desejo de frustrar a influência britânica. Mas, além de reunir um exército de cerca de 50 mil homens, Napoleão tomou a decisão incomum de convidar mais de 160 estudiosos —em áreas como botânica, geologia, humanidades e outras— para acompanhar a invasão.

Os estudiosos documentaram as paisagens culturais e naturais do Egito. Depois compilaram os conhecimentos em uma publicação seminal de 1809 que continha entradas detalhadas sobre o complexo das pirâmides de Gizé. Essa é uma das razões pelas quais os historiadores sabem que Napoleão visitou as pirâmides, como mostrado no filme de Scott, embora seja improvável que ele tenha considerado as estruturas como alvos militares.

"Havia um real interesse por parte dos estudiosos e, acredito por extensão, um real interesse de Napoleão em poder entender essas coisas às quais os europeus não tinham realmente tido acesso irrestrito desde o período clássico", disse Andrew Bednarski, um estudioso visitante na American University, no Cairo, especializado em egiptologia e história do século 19.

Em seu esforço para documentar o vasto patrimônio arqueológico do Egito, os estudiosos franceses apreenderam muitos artefatos importantes, incluindo a Pedra de Roseta, uma rocha inscrita em três idiomas que se mostrou instrumental na decifração dos hieróglifos egípcios antigos. A pedra e muitos outros despojos acabaram nas mãos dos britânicos depois que o domínio francês no Egito desmoronou em 1801. Naquela época, Napoleão havia retornado à França.

Após a campanha fracassada, a notícia das maravilhas culturais do Egito se espalhou pela Europa e impulsionou uma nova onda de egiptomania global. Essa insaciável sede por antiguidades egípcias resultou em séculos de exploração, escavação e exploração da vasta cultura material da região. Desde a invasão de Napoleão, inúmeros artefatos foram removidos do Egito por garimpeiros e comerciantes, muitos por meio de canais clandestinos e criminosos.

Como resultado, muitos dos maiores tesouros do Egito, incluindo a Pedra de Roseta e a estátua de Nefertiti, estão em museus e coleções privadas longe de casa. A comunidade de antiguidades do Egito tem trabalhado há anos para repatriar o maior número possível de artefatos, com algum sucesso, ao mesmo tempo em que desenvolve novas estratégias para proteger seu legado cultural dentro das fronteiras da nação.

"Há mais planos de gestão de sítios, um aumento de museus e um aumento na cobertura midiática de antiguidades, que visam não apenas atrair turistas, mas também fomentar o orgulho nacional e educar o público egípcio em geral sobre a importância de seu patrimônio", disse Ikram.

O Egito também tem enfrentado um ressurgimento de saques nos últimos anos como resultado de instabilidades domésticas. A Antiquities Coalition, uma organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos, estimou que, após a revolução de 2011, cerca de US$ 3 bilhões em relíquias foram contrabandeados ilegalmente para fora do Egito. O Instituto do Egito, um centro de pesquisa estabelecido por Napoleão no Cairo durante sua invasão, foi incendiado em 2011 durante a agitação da Primavera Árabe. Forças erosivas, como poluição e os efeitos das mudanças climáticas, incluindo condições climáticas extremas, representam outra ameaça aos monumentos e artefatos do Egito.

A campanha malsucedida de Napoleão despertou a demanda moderna por antiguidades egípcias, que ainda persiste hoje. A visão de Scott de Napoleão disparando canhões contra as pirâmides de Gizé é apenas uma continuação desse impulso de apropriar símbolos egípcios e comercializá-los para um novo público. Muitos especialistas criticaram as imprecisões do filme, o que provocou uma resposta repleta de palavrões de Scott. Mas alguns veem em "Napoleão" a oportunidade de revisitar os efeitos duradouros do polarizador imperador francês no mundo.

"Qualquer coisa que possa despertar o interesse das pessoas pela história da egiptologia, pelos efeitos do colonialismo ao redor do mundo, pelo Iluminismo —qualquer uma dessas coisas— eu acho que é apenas positivo", disse Bednarski.