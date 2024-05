A Idade da Pedra era na verdade a Idade da Madeira?

The New York Times

Em 1836, Christian Jürgensen Thomsen, um antiquário dinamarquês, trouxe a primeira semelhança de ordem à pré-história, sugerindo que os primeiros hominídeos da Europa passaram por três estágios de desenvolvimento tecnológico que se refletiam na produção de ferramentas. Hoje, a cronologia básica —Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro— sustenta a arqueologia da maior parte do Velho Mundo.

Thomsen poderia muito bem ter substituído Idade da Pedra por Idade da Madeira, de acordo com Thomas Terberger, arqueólogo e chefe de pesquisa do departamento de patrimônio cultural da Baixa Saxônia, na Alemanha.

"Provavelmente podemos assumir que as ferramentas de madeira existem há tanto tempo quanto as de pedra, ou seja, 2,5 milhões ou 3 milhões de anos", disse ele. "Mas, como a madeira se deteriora e raramente sobrevive, o viés de preservação distorce nossa visão da antiguidade."

Detalhe em lanças e paus de arremesso datando de cerca de 300 mil anos atrás - The New York Times

Ferramentas de pedra primitivas tradicionalmente caracterizaram o período do Paleolítico Inferior, que durou de cerca de 2,7 milhões de anos atrás até 200 mil anos atrás. Dos milhares de sítios arqueológicos que podem ser rastreados até a era, a madeira foi recuperada de menos de dez.

Terberger foi líder de equipe de um estudo publicado no mês passado na Proceedings of the National Academy of Sciences que forneceu o primeiro relatório abrangente sobre os objetos de madeira escavados de 1994 a 2008 na turfa de uma mina de carvão a céu aberto perto de Schöningen, no norte da Alemanha.

A rica colheita incluiu duas dezenas de lanças completas ou fragmentadas (cada uma com altura de um pivô da NBA) e paus de arremesso de ponta dupla (metade do comprimento de um taco de sinuca), mas nenhum osso de hominídeo. Os objetos datam do final de um período interglacial quente há 300 mil anos, aproximadamente quando os primeiros neandertais estavam suplantando o Homo heidelbergensis, seus predecessores imediatos na Europa. Os projéteis desenterrados no local de Schöningen, conhecido como Horizonte da Lança, são considerados as armas de caça preservadas mais antigas.

Na década de 1990, a descoberta de três das lanças —juntamente com ferramentas de pedra e os restos de dez cavalos selvagens abatidos— subverteu as ideias predominantes sobre a inteligência, interação social e habilidades de fabricação de ferramentas de nossos ancestrais humanos extintos. Na época, o consenso científico era que os humanos eram simples catadores até cerca de 40 mil anos atrás.

"Descobriu-se que esses pré-Homo sapiens haviam fabricado ferramentas e armas para caçar grandes animais", disse Terberger. "Não apenas se comunicavam para derrubar presas, mas eram sofisticados o suficiente para organizar o abate e o assado."

O novo estudo, que começou em 2021, examinou mais de 700 peças de madeira do Horizonte da Lança, muitas das quais passaram as duas décadas anteriores armazenadas em banheiras refrigeradas de água destilada para simular o sedimento encharcado que as protegeu da decomposição. Com a ajuda de microscopia 3D e scanners micro-CT que destacaram sinais de desgaste ou marcas de corte, os pesquisadores identificaram 187 peças de madeira que mostravam evidências de divisão, raspagem ou abrasão.

Peças de madeira mostravam evidências de divisão, raspagem ou abrasão - The New York Times

"Até agora, a divisão de madeira era considerada praticada apenas por humanos modernos", disse o arqueólogo Dirk Leder, autor principal do artigo.

Além de armas, o conjunto incluía 35 artefatos pontiagudos e arredondados que provavelmente foram usados em atividades domésticas como perfuração de furos e alisamento de peles. Todos foram esculpidos em abeto, pinheiro ou larício —madeiras que são duras e flexíveis, segundo a antropóloga Annemieke Milks, da Universidade de Reading, que colaborou no projeto.

Como nem abeto nem pinheiro estariam disponíveis na beira do lago, onde o local estava localizado, a equipe de pesquisa deduziu que as árvores foram derrubadas em uma montanha a 3 km ou quase 5 km de distância ou talvez ainda mais longe.

A inspeção detalhada das lanças indicou que os homens da Idade da Pedra planejavam seus projetos de marcenaria cuidadosamente, seguindo uma ordem estabelecida: descascar a casca, remover os galhos, afiar a ponta da lança, endurecer a madeira no fogo.

"As ferramentas de madeira tinham um nível de complexidade tecnológica mais alto do que costumamos ver em ferramentas de pedra daquela época", disse Leder.

Quase todas as lanças foram cortadas dos troncos de árvores de abeto de crescimento lento e moldadas e equilibradas como lanças modernas, com o centro de gravidade no meio do eixo. Mas seriam elas destinadas a serem arremessadas ou perfuradas?

"As lanças foram feitas de madeira densa e com diâmetros grossos", disse Milks. "Para mim, isso sugere que os hominídeos que as fabricavam podem ter projetado intencionalmente pelo menos algumas como armas de arremesso para caça."

Ela testou a balística externa das lanças recrutando seis arremessadores de dardo treinados, do sexo masculino, com idades entre 18 e 34 anos, para arremessar réplicas em fardos de feno a várias distâncias. "Meu objetivo era perguntar a pessoas que eram um pouco melhores nisso do que arqueólogos, porque até aquele ponto tínhamos experimentos com muitas pessoas que eram... arqueólogos", disse Milks. "Antropólogos também não são muito bons nesse tipo de coisa."

A dez metros de distância, a Equipe Neandertal acertou o alvo 25% das vezes. Os atletas foram igualmente precisos a 15 metros e apenas ligeiramente menos (17%) a 20 metros. "Ainda assim, isso foi o dobro da distância em que os cientistas haviam estimado que uma lança arremessada à mão poderia ser útil para a caça", disse Milks.

Para ela, a ideia de que nossos antepassados da Idade da Pedra eram artesãos serve para humanizá-los. "Trabalhar a madeira é lento, mesmo se você for bom nisso", disse ela. "Há muitas etapas diferentes no processo."

Ela imagina um grupo de neandertais reunidos em torno de uma fogueira à noite, montando, lixando e consertando suas artesanatos de madeira. "Tudo parece muito, muito próximo, de certa forma", disse ela, saudosamente, "mesmo que tenha sido há tanto, tanto tempo atrás".