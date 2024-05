Cabras buscam refúgio em penhascos, mas avalanches as põem em perigo

The New York Times

Audaciosas, as cabras-da-montanha (Oreamnos americanus) aprendem a se equilibrar nos penhascos logo após nascerem. As fêmeas lideram seus filhotes em encostas íngremes, procurando lugares onde os predadores temem pisar. Embora esses locais as ajudem a se proteger, há um lado negativo: as avalanches.

Um estudo publicado no último dia 29 na revista Communications Biology, com base em quase duas décadas de pesquisa no Alasca, mostra que as quedas de neve afetam substancialmente as populações dos animais.

Em estudo, pesquisadores avaliaram o risco que avalanche representa para cabras; na foto, animal em Juneau, no Alasca - Kevin White/The New York Times

O autor principal da pesquisa, Kevin White, disse que "muitas vezes pensamos na neve como um grande impulsionador das populações" de cabras-da-montanha. Mas a dificuldade de estudar seus habitats, acidentados e inacessíveis, limitou a compreensão do efeito das avalanches na vida desses animais.

Durante mais de 17 anos de trabalho de campo com o Departamento de Pesca e Caça do Alasca, White colocou coleiras de rádio em 421 cabras nas regiões de Klukwan, Lynn Canal, Ilha Baranof e Península de Cleveland, no sudeste do Alasca.

Ecologista das universidades de Victoria e do Sudeste do Alasca, ele fez o levantamento das localizações dos animais, seguindo com o uso de aeronaves os movimentos deles —as coleiras indicavam se as cabras estavam vivas ou mortas. Quando alguma morte era detectada, White ia ao local de helicóptero e, se fosse seguro pousar, ele procurava pistas do que ocorreu.

Depois, o pesquisador se juntou a um grupo de colegas para analisar as informações.

Os dados revelaram que avalanches desceram não apenas sobre animais inexperientes, mas também sobre adultos reprodutores, especialmente fêmeas em seu auge. As quedas causaram 65% de todas as mortes em uma das regiões estudadas.

No sudeste do Alasca como um todo, "isso poderia significar que 8% da população, em média, está morrendo por avalanches; e, em alguns dos piores anos, foi mais de 22%", disse White. Ele conclui que "as avalanches podem ser um fator muito mais importante para as populações do que se esperava anteriormente."

Fanie Pelletier, ecologista da Universidade de Sherbrooke (Québec) que estuda ovelhas selvagens e não estava envolvida no trabalho, ficou surpresa com a alta taxa de mortalidade por avalanche. Com tantos indivíduos monitorados ao longo de 17 anos e dados coletados de quatro locais, ela considerou o estudo robusto.

A geneticista de vida selvagem Elizabeth Flesch, da Universidade Estadual de Montana, concorda — ela também não estava envolvida na pesquisa. "É bastante impressionante que eles encontraram coleiras sob os escombros de avalanches", disse ela, observando que em estudos de sobrevivência muitas vezes é difícil atribuir a causa da morte.

Segundo Flesch, o fato de que essas avalanches estavam enterrando fêmeas em idade reprodutiva é um grande problema, porque, quando as fêmeas são removidas de forma desproporcional de uma população, a recuperação é lenta.

Wesley Sarmento, especialista em cabras-montesas no Montana Fish, Wildlife & Parks, chamou o estudo de inovador. "As cabras-montesas são particularmente suscetíveis às mudanças climáticas, então mais pesquisas desse tipo são importantes." Ele alertou, porém, que ainda resta saber se os padrões no sudeste do Alasca se repetem em outros lugares.

Pia Anderwald, pesquisadora do Parque Nacional Suíço que estuda a camurça e outros mamíferos alpinos semelhantes a antílopes, não ficou surpresa com o número de mortes de cabras em avalanches levantado no estudo. Ela acrescentou que, como apenas adultos receberam coleiras, "filhotes e jovens de um ano podem ter sido sub-representados".

Ela também duvida da conclusão dos pesquisadores de que as cabras não podem aprender sobre o risco de avalanche. Como uma espécie que evoluiu nesse terreno, "eu ficaria surpresa se elas não tivessem meios de avaliar áreas perigosas", disse ela. "Elas observam umas às outras."

E, à medida que as mudanças climáticas afetam os padrões de nevasca e a probabilidade futura de avalanches, as cabras também precisarão ficar de olho nisso.

O próximo desafio de White é determinar por que as cabras buscam tanto perigo. Ele suspeita que, se os custos de escalar lugares arriscados forem altos, os benefícios —menos predadores e ótima comida— também devem ser altos.