Edward Dwight, antes preterido para ser o 1º negro a orbitar a Terra, vai ao espaço aos 90 anos

Edward Dwight vai, enfim, ao espaço.

Nas próximas semanas, conforme as condições permitirem, espera-se que ele faça parte de uma voo da Blue Origin. Será o sétimo tripulado da empresa fundada por Jeff Bezos.

Capitão aposentado da Força Aérea, há 60 anos Dwight foi escolhido e depois preterido para ser o primeiro homem negro a orbitar a Terra.

O capitão aposentado da Força Aérea Edward Dwight, que foi escolhido e depois preterido para ser o primeiro homem negro a orbitar a Terra - Nathan Bajar - 1º.jul.19/The New York Times

Ele participou do programa de treinamento de astronautas na Base da Força Aérea de Edwards, na Califórnia (Estados Unidos), no início dos anos 1960 sob o comando de Chuck Yeager, que, em 1947, tornou-se o primeiro piloto de teste a quebrar a barreira do som —ele morreu em 2020.

Dwight era um piloto de teste carismático e bonito, um sonho de relações públicas para um governo que buscava liderar em questões de direitos civis. O presidente John F. Kennedy era um apoiador, mas Yeager não ficou impressionado.

De acordo com uma história bem documentada, Yeager o descreveu como um piloto mediano que foi colocado na lista A por razões políticas. Dwight tinha uma versão diferente, lembrando Yeager como um racista que queria removê-lo.

Após o assassinato de Kennedy em 1963, Dwight não foi selecionado para ir ao espaço. O aspirante a astronauta deixou a Força Aérea em 1966 e migrou para outras áreas até virar um escultor celebrado de figuras proeminentes da história negra.

Em conversas ao longo de vários meses, ele falou ao The New York Times sobre seu iminente voo espacial. As entrevistas foram condensadas e editadas para maior clareza.

Como o senhor se sente sobre ir ao espaço?

É o auge de uma longa vida de eventos. Pensei que seria um bom final de uma história fascinante sobre tudo o que passei e minha reação às condições adversas.

Tudo o que fiz foi uma batalha difícil: entrar para a Força Aérea e ser piloto, ser escolhido pelo presidente dos Estados Unidos para ser o primeiro astronauta negro e enfrentar todos os tipos de obstáculos nos anos em que estive nesse programa. Eu estava me saindo bem. E é por isso que diziam "Meu Deus, esse cara está conseguindo as coisas", e minha negritude e minha baixa estatura [1,63 metro] não significavam absolutamente nada.

Depois, quando saí da Força Aérea, vim para o Colorado e me tornei um grande empresário —e então comecei uma carreira artística aos 45 anos. Toda a minha vida foi sobre conseguir as coisas. Este é o ápice.

O que sente agora? Raiva? Que teve sorte? Ou algo mais?

Não estou com raiva nem tive sorte, nenhuma dessas coisas está em minha mente. Quando você fica com raiva, seu cérebro para de funcionar. Nem mesmo conseguia pensar em ficar com raiva ou decepcionado com qualquer coisa; acho que é minha constituição psicológica. Quando me deparava com pessoas que poderiam ter me causado um contratempo, eu racionalizava: por que elas se sentiam assim?

Chuck Yeager foi ensinado quando criança que pessoas negras eram ignorantes e estúpidas e não conseguiam fazer nada. Ele e eu tivemos conversas sobre isso, então, não, eu não sentia raiva dele. As pessoas são produtos de seu ambiente, e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar sua atitude.

A única coisa que eu podia fazer era mostrar a ele que eu poderia fazer tudo o que era esperado de mim e transcender. De forma alguma, ele poderia me dispensar ou se livrar de mim.

Por que ele queria que o sr. fosse expulso?

Tínhamos essas conversas, e esse cara tirava uma folha de papel que carregava —uma folha dobrada de papel amarelo, pautada, que tinha todos esses nomes— e dizia: "Capitão Dwight, tenho 150 garotos brancos nessa lista e cada um deles é mais qualificado do que você para ser piloto de teste".

E eu respondia: "Então, você está me dizendo que todos esses caras brancos são superiores? Cada rua em Edwards homenageia um piloto de teste morto, e todos esses caras são brancos e mortos. Eles devem ter cometido erros em algum momento para ter uma rua com o nome deles. Não venha me falar sobre quão inteligentes, espirituosos, brilhantes e capazes são os brancos em comparação com os negros".

Havia 17 pessoas na minha turma, e eu terminei em sétimo lugar. Eu tive que lembrá-lo disso.

O sr. enfrentou inúmeros obstáculos para chegar ao espaço.

Os poderosos não iam entregar a última fronteira para uma pessoa negra ou para uma mulher.

Então, agora, um cara que não conseguiu voar para o espaço quando deveria, está indo aos 90, no final de sua carreira. Algumas pessoas pensam nisso como justiça. Mas não penso assim. Parece ser tarde demais para ser justiça. Minha filosofia é que tudo tem seu tempo e lugar. Isso é uma ocorrência natural que deveria ter acontecido em algum momento.

O que acha que verá quando estiver lá em cima?

Durante os meus dias de teste de voo, subi o suficiente para ver a curvatura da Terra, a totalidade da Terra, para olhar para a Terra como uma grande bola. Mas estou curioso. Estamos deitados na cápsula, e você tem essa grande janela panorâmica. Com certeza vou guardar isso no meu arquivo de curiosidades.