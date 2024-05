Lições da antropologia podem ajudar a prevenir pandemias

The Conversation

A última pandemia foi ruim, mas a Covid19 é apenas mais uma entre as muitas doenças infecciosas que surgiram desde a virada deste século.

Desde 2000, o mundo vivenciou 15 epidemias de Ebola, a disseminação global de uma cepa de influenza semelhante à de 1918 e grandes surtos de três novas infecções por coronavírus excepcionalmente mortais: Sars, Mers e, é claro, Covid-19. Todos os anos, os pesquisadores descobrem dois ou três patógenos totalmente novos: os vírus, bactérias e microparasitas que adoecem e matam pessoas.

Embora algumas dessas descobertas reflitam melhores métodos de detecção, estudos genéticos confirmam que a maioria desses patógenos é de fato nova para a espécie humana. Ainda mais preocupante é o fato de que essas doenças estão surgindo em uma taxa crescente.

Profissional de saúde coleta amostra de paciente para submetê-la a teste de Covid - Hector Retamal - 7.dez.22/AFP

Apesar da novidade dessas infecções específicas, os principais fatores que levaram ao seu surgimento são bastante antigos. Trabalhando no campo da antropologia, descobri que esses fatores são principalmente humanos: as formas como nos alimentamos, como vivemos juntos e como tratamos uns aos outros.

Em um livro que será publicado em breve, "Emerging Infections: Three Epidemiological Transitions from Prehistory to the Present", meus colegas e eu examinamos como esses mesmos elementos influenciaram a dinâmica das doenças durante milhares de anos. As tecnologias do século 21 serviram apenas para ampliar os desafios antigos.

Infecções neolíticas

A primeira grande onda de novas infecções emergentes ocorreu com o início da revolução neolítica há cerca de 12 mil anos, quando as pessoas começaram a passar da coleta de alimentos para a agricultura como seu principal meio de subsistência.

Antes disso, as infecções humanas tendiam a ser de natureza leve e crônica, cargas controláveis de parasitas de longo prazo que as pessoas carregavam de um lugar para outro. Mas a vida agrária em tempo integral trouxe os tipos de infecções agudas e virulentas com as quais estamos familiarizados hoje. Essa mudança global foi a primeira transição epidemiológica da humanidade.

A agricultura em si não foi a causa. Em vez disso, foram as grandes mudanças no estilo de vida associadas a esse novo empreendimento. A agricultura forneceu às pessoas grãos com alto teor calórico, mas muitas vezes o fez às custas da diversidade da dieta, resultando no comprometimento da imunidade devido a deficiências nutricionais.

A população humana aumentou drasticamente, assim como o número de comunidades grandes e densamente estabelecidas que poderiam sustentar a transmissão de patógenos mais mortais.

Nossos antigos ancestrais domesticaram animais para obter alimento e trabalho, e a proximidade entre eles criou oportunidades para que as doenças dos animais evoluíssem para doenças humanas.

Por fim, as hierarquias sociais das novas sociedades agrárias levaram a disparidades na distribuição de recursos essenciais para uma vida saudável.

Esses desafios de subsistência, assentamento e organização social foram as principais causas da primeira grande transição de doenças da humanidade.

Infecções em declínio

Durante uma dúzia de milênios, esses padrões se espalharam pelo mundo. Eles persistiram até os séculos 19 e 20, quando a expectativa de vida aumentou com o precipitado declínio das doenças infecciosas em países de alta e média renda.

Notavelmente, a maior parte desse declínio ocorreu antes da descoberta de antibióticos eficazes e da maioria das vacinas que usamos hoje. As melhorias na saúde se devem principalmente a fatores não medicinais, como melhores métodos de agricultura e distribuição de alimentos, grandes projetos de saneamento e reformas habitacionais em áreas urbanas pobres.

Essas foram reversões significativas nas mesmas categorias antigas —subsistência, assentamento e organização social— que levaram ao surgimento de doenças infecciosas em primeiro lugar. Elas resultaram na segunda transição epidemiológica da humanidade, uma reversão significativa, mas apenas parcial, das mudanças que começaram no período neolítico.

Esse segundo padrão não foi uma panaceia. Apesar das melhorias gerais na saúde, as doenças crônicas não infecciosas, como doenças cardíacas e câncer, aumentaram e se tornaram as principais causas de mortalidade humana.

A maioria dos países de baixa renda passou por uma versão mais recente dessa transição após a Segunda Guerra Mundial, mas seus ganhos em saúde decorrentes do declínio das infecções foram significativamente menores do que os de seus pares mais ricos. Ao mesmo tempo, suas perdas com doenças não infecciosas aumentaram em taxas comparáveis. Essas tendências conflitantes levaram a um cenário de "pior dos mundos" com relação à saúde das sociedades pobres.

Também vale a pena observar que o declínio das infecções em sociedades de baixa renda dependeu mais de medicamentos antimicrobianos acessíveis. Dado o surgimento de patógenos resistentes a medicamentos, esses amortecedores medicinais estão provando ser pouco mais do que soluções de curto prazo para as consequências da pobreza para a saúde.

Com a capacidade dos patógenos de se moverem livremente através de fronteiras e limites, essas consequências podem rapidamente se tornar problemas de todos.

Infecções convergentes

Nas últimas décadas, as interconexões da humanidade chegaram a um ponto em que quase todo mundo agora vive em um único ambiente global de doenças. As fronteiras e os limites não restringem mais a disseminação de surtos distantes. A pandemia de Covid-19 ilustrou dramaticamente essa nova realidade, quando o vírus Sars-CoV-2 se espalhou pelo mundo em apenas algumas semanas.

A pandemia também destacou as maneiras pelas quais as doenças infecciosas e não infecciosas podem interagir sinergicamente umas com as outras para produzir resultados ainda piores do que a simples soma de cada doença. Isso é claramente ilustrado pela maioria das mortes por Covid-19, que ocorreram entre pessoas com problemas cardíacos, pulmonares e metabólicos crônicos que são comuns a uma proporção crescente de idosos em populações ricas e pobres.

Quando combinados, esses desafios prepararam o cenário para os padrões de doenças convergentes visíveis atualmente. Essa é a terceira transição epidemiológica: o surgimento de infecções novas, virulentas e resistentes a medicamentos que ocorrem em um mundo que envelhece rapidamente e é altamente interconectado.

Infelizmente, o padrão atual implica o aumento de surtos de infecções novas e mortais. As causas básicas desses surtos estão em áreas como práticas agrícolas comerciais, a urbanização das populações humanas e os desafios da pobreza em face do crescimento econômico.

Apesar da magnitude desses determinantes, eles são essencialmente os mesmos problemas de subsistência, assentamento e organização social de 12 mil anos atrás. Abordar essas questões recorrentes fará mais do que preparar o mundo para futuras pandemias; ajudará a evitar que elas ocorram.