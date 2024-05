Problema técnico adia primeiro voo tripulado da cápsula Starliner, da Boeing

Reuters

Um problema técnico adiou o aguardado primeiro teste tripulado da cápsula espacial Starliner, da Boeing. O lançamento estava marcado para a noite desta segunda (6), mas as equipes envolvidas na missão não conseguiriam resolver o empecilho a tempo de manter os planos.

O cancelamento se deu menos de duas horas antes da contagem regressiva. A cápsula estava pronta para decolar do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, em cima de um foguete Atlas 5 fornecido pela United Launch Alliance, uma joint venture da Boeing com a Lockheed Martin.

Foguete Atlast 5 com cápsula Starliner em Cabo Canaveral, na Flórida - Joel Kowsky/Nasa/AFP

A decisão de deixar o foguete no chão foi tomada após ter sido detectado um problema com uma válvula no segundo estágio do foguete.

Os dois membros da tripulação, os astronautas da Nasa Barry Eugene Wilmore, 61, e Sunita Williams, 58, estavam presos em seus assentos a bordo da espaçonave cerca de uma hora antes de as atividades de lançamento serem suspensas para a noite. Eles seriam auxiliados para sair da cápsula por técnicos.

A próxima janela de lançamento disponível para a missão é na noite desta terça-feira (7), porém ainda não se sabe se haverá uma segunda tentativa de decolagem nessa ocasião.

A viagem inaugural da Starliner levando astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) tem sido muito aguardada e adiada, enquanto a Boeing se esforça para competir com a SpaceX, de Elon Musk, por uma maior parcela do lucrativo negócio da agência espacial americana.

A nova tentativa de lançamento ocorre dois anos depois que a cápsula completou seu primeiro voo de teste para o laboratório orbital, porém sem humanos a bordo. Antes, em 2019, outro teste não tripulado para a ISS terminou em fracasso.