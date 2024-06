Animais se automedicam com plantas, comportamento que as pessoas têm observado e imitado há milênios

The Conversation

Quando um orangotango selvagem de Sumatra sofreu recentemente um ferimento facial, aparentemente após brigar com outro macho, ele fez algo que chamou a atenção dos cientistas que o observavam.

O animal mastigou as folhas de uma liana —uma planta que normalmente não é consumida pelos macacos. Durante vários dias, o orangotango aplicou cuidadosamente o suco na ferida e depois a cobriu com uma pasta de cipó mastigado. A ferida cicatrizou e deixou apenas uma leve cicatriz. A planta tropical que ele selecionou tem propriedades antibacterianas e antioxidantes e é conhecida por aliviar a dor, a febre, o sangramento e a inflamação.

A história impressionante foi divulgada pela mídia em todo o mundo. Em entrevistas e em seu artigo de pesquisa, os cientistas afirmaram que esse é "o primeiro caso sistematicamente documentado de tratamento ativo de feridas por um animal selvagem" com uma planta biologicamente ativa. A descoberta "fornecerá novos insights sobre as origens do tratamento de feridas humanas".

Para mim, o comportamento do orangotango me pareceu familiar. Como historiadora da ciência antiga que investiga o que os gregos e romanos sabiam sobre plantas e animais, lembrei-me de casos semelhantes relatados por Aristóteles, Plínio, o Velho, Eliano e outros naturalistas da antiguidade. Um notável conjunto de relatos, desde a antiguidade até os tempos medievais, descreve a automedicação por muitos animais diferentes. Os animais usavam plantas para tratar doenças, repelir parasitas, neutralizar venenos e curar feridas.

O termo zoofarmacognosia —"conhecimento da medicina animal"— foi inventado em 1987. Mas, como o historiador natural romano Plínio apontou há 2.000 anos, muitos animais fizeram descobertas médicas úteis para os seres humanos. De fato, um grande número de plantas medicinais usadas em medicamentos modernos foi descoberto pela primeira vez por povos indígenas e culturas passadas que observaram animais empregando plantas e as imitaram.

Aprender observando os animais

Alguns dos primeiros exemplos escritos de automedicação animal aparecem em "History of Animals" ("História dos Animais") de Aristóteles, do século 4 a.C., como o conhecido hábito dos cães de comer grama quando doentes, provavelmente para purgação e desparasitação.

Aristóteles também observou que, após a hibernação, os ursos procuram o alho selvagem como seu primeiro alimento. Ele é rico em vitamina C, ferro e magnésio, nutrientes saudáveis após um longo cochilo de inverno. O nome em latim reflete essa crença popular: Allium ursinum significa "lírio do urso", e o nome comum em muitos outros idiomas refere-se a ursos.

Plínio explicou como o uso de dictamo, também conhecido como orégano selvagem, para tratar feridas de flechas surgiu da observação de veados feridos pastando na erva. Aristóteles e Dioscórides atribuíram a descoberta às cabras selvagens. Virgílio, Cícero, Plutarco, Solino, Celso e Galeno afirmaram que o dictamo tem a capacidade de expelir a ponta de uma flecha e fechar a ferida. Entre as muitas propriedades fitoquímicas conhecidas do dictamo estão os efeitos antisséptico, anti-inflamatório e coagulante.

De acordo com Plínio, os cervos também conheciam um antídoto para plantas tóxicas: as alcachofras selvagens. As folhas aliviam a náusea e as cólicas estomacais e protegem o fígado. Para se curar de picadas de aranha, escreveu Plínio, os cervos comiam caranguejos encontrados na praia, e as cabras doentes faziam o mesmo. Notavelmente, as cascas dos caranguejos contêm quitosana, que estimula o sistema imune.

Quando os elefantes engoliram acidentalmente camaleões escondidos em folhagens verdes, eles comeram folhas de oliveira, um antibiótico natural para combater a salmonela abrigada por lagartos. Plínio disse que os corvos comem camaleões, mas depois ingerem folhas de louro para combater a toxicidade dos lagartos. As folhas de louro antibacterianas aliviam a diarreia e o desconforto gastrointestinal. Plínio observou que melros, perdizes, gaios e pombos também comem folhas de louro para tratar problemas digestivos.

Dizia-se que as doninhas se enrolavam na planta perene arruda para combater ferimentos e picadas de cobra. A arruda fresca é tóxica. Seu valor medicinal não é claro, mas a planta seca é incluída em muitos remédios populares tradicionais. As andorinhas coletam outra planta tóxica, a caledônia, para fazer um cataplasma para os olhos de seus filhotes. As cobras que saem da hibernação esfregam os olhos na erva-doce. Os bulbos de erva-doce contêm compostos que promovem o reparo dos tecidos e a imunidade.

De acordo com o naturalista Eliano, que viveu no século 3 a.C., os egípcios atribuíram grande parte de seu conhecimento médico à sabedoria dos animais. Eliano descreveu elefantes tratando ferimentos de lanças com flores de oliva e óleo. Ele também mencionou cegonhas, perdizes e rolinhas que esmagavam folhas de orégano e aplicavam a pasta nas feridas.

O estudo dos remédios de animais continuou na Idade Média. Um exemplo do compêndio inglês do século 12 de conhecimento sobre animais, o Aberdeen Bestiary, fala de ursos que cobrem feridas com mullein. A medicina popular prescreve essa planta com flores para aliviar a dor e curar queimaduras e feridas, graças a suas substâncias químicas anti-inflamatórias.

O manuscrito do século 14 de Ibn al-Durayhim "The Usefulness of Animals" ("A Utilidade dos Animais") relatou que as andorinhas tratavam os olhos dos filhotes com cúrcuma, outro anti-inflamatório. Ele também observou que as cabras selvagens mastigavam e aplicavam musgo de esfagno nas feridas, assim como o orangotango de Sumatra fazia com a liana. Os curativos de musgo Sphagnum neutralizam as bactérias e combatem a infecção.

Farmacopeia da natureza

É claro que essas observações pré-modernas eram conhecimento popular, não ciência formal. Mas as histórias revelam a observação e a imitação de longo prazo de diversas espécies animais que se automedicam com plantas bioativas. Assim como a etnobotânica tradicional indígena está levando a medicamentos que salvam vidas atualmente, os testes científicos das alegações antigas e medievais podem levar a descobertas de novas plantas terapêuticas.

A automedicação animal tornou-se uma disciplina científica em rápido crescimento. Observadores relatam observações de animais, de pássaros e ratos a porcos-espinhos e chimpanzés, empregando deliberadamente um repertório impressionante de substâncias medicinais. Uma observação surpreendente é que tentilhões e pardais coletam bitucas de cigarro. A nicotina mata os ácaros nos ninhos dos pássaros. Alguns veterinários até permitem que cães, cavalos e outros animais domésticos doentes escolham suas próprias receitas cheirando vários compostos botânicos.

Os mistérios permanecem. Ninguém sabe como os animais percebem quais plantas curam doenças, curam feridas, repelem parasitas ou promovem a saúde. Será que eles estão respondendo intencionalmente a determinadas crises de saúde? E como seu conhecimento é transmitido? O que sabemos é que nós, humanos, temos aprendido os segredos da cura observando os animais se automedicarem há milênios.

