A ciência do balbucio dos bebês e por que ele pode ter sotaque

The Conversation

Um vídeo de Orla, uma menina de 19 meses de Liverpool, no Reino Unido, viralizou e alcançou mais de 19 milhões de visualizações no TikTok. No clipe, a babá Olayka tenta convencê-la a tirar um cochilo. Orla, no entanto, quer ficar acordada e protesta com sons balbuciantes —com um distinto sotaque inglês de Liverpool ("scouse").

Por trás dessa adorável troca, importantes processos de aquisição de linguagem estão em ação. Aqui explico o que a ciência diz sobre a importância do balbucio e como ele está ligado à pronúncia.

O balbucio dos bebês é um marco importante no desenvolvimento da linguagem das crianças. É uma forma de as crianças explorarem e praticarem os sons de seu idioma e, muitas vezes, indica que logo estarão falando com palavras reais.

O balbucio dos bebês é um marco importante no desenvolvimento da linguagem - Satura/Adobe Stock

A maioria dos bebês começa a balbuciar sons antes do primeiro aniversário. Com o tempo, seu balbucio se assemelhará cada vez mais aos sons de sua língua, acabando por se transformar em palavras reconhecíveis.

Uma das características mais marcantes do balbucio de Orla é sua clara semelhança com o "scouse". Pesquisadores da linguagem observaram que o balbucio das crianças é influenciado pela maneira como seus pais e cuidadores falam.

Os bebês que estão aprendendo inglês fazem sons de balbucio diferentes dos bebês que estão aprendendo francês, pois tendem a imitar os padrões de fala específicos usados pelos adultos que falam seu idioma. Por exemplo, o balbucio dos bebês ingleses contém muitas sílabas que terminam em consoantes ("ack", "et", "ug"), enquanto os bebês franceses costumam alongar a última sílaba de suas frases balbuciadas e dizê-la por mais tempo ("oh" → "oooh").

Isso sugere que os bebês estão tentando ativamente aprender seu idioma e se comunicar com suas famílias desde muito cedo. Mesmo antes de Orla conseguir formar frases reais, ela aprendeu a pronunciar os sons básicos do inglês interagindo com seus cuidadores, que falam com ela com o ritmo e a fonologia exclusivos do "scouse". Essas mesmas propriedades distintas aparecem no balbucio de Orla.

Aumento do vocabulário

Por que a Orla consegue conversar em um balbucio? No início do vídeo (em inglês), Olayka pergunta "Do you want to go to sleep?" (Você quer dormir?), e uma Orla desafiadora responde "No!" (Não!) antes de balbuciar sua explicação. Parece que ela consegue entender o que os adultos estão dizendo. Isso ocorre porque, embora Orla não consiga dizer muitas palavras, ela consegue entender muitas delas.

Nos primeiros anos de vida, a maioria das crianças consegue entender muito mais palavras do que consegue dizer. Aos nove meses de idade, os bebês mostram sinais de compreensão de algumas palavras comuns, como "milk" (leite) e "nose" (nariz), mas geralmente não conseguem dizer nenhuma dessas palavras, pois suas habilidades motoras ainda não estão à altura.

De 1 a 2 anos de idade, as crianças apresentam um rápido crescimento em seu vocabulário e aprendem muitas palavras novas rapidamente. Mas sua capacidade de falar ainda está aquém de sua compreensão. Aos 19 meses de idade, a maioria das crianças consegue reconhecer centenas de palavras, mas consegue dizer menos da metade das palavras que entende.

Os cientistas da linguagem chamam isso de "assimetria de compreensão-produção". À medida que as crianças se tornam mais experientes com o idioma, essa lacuna em seu conhecimento diminui e sua capacidade de falar se aproxima de sua compreensão. Por fim, seus balbucios se transformam em palavras reais.

Está claro que a fala e a compreensão estão intimamente ligadas —as crianças precisam entender uma palavra para usá-la corretamente em suas próprias frases. No entanto, aprender as palavras de um idioma é um processo gradual, e não um salto completo de nenhuma compreensão para a compreensão total.

As crianças reforçam seu conhecimento de palavras ao longo do tempo, gradualmente cometendo menos erros quando falam e tornando-se cada vez mais rápidas no reconhecimento de palavras quando as ouvem.

Parte do motivo da mudança dos bebês de balbuciar para falar com palavras reais pode ser devido a mudanças físicas que lhes permitem produzir novos sons. Mas experimentos também descobriram que o processo de converter nossos pensamentos em palavras quando falamos é difícil e pode exigir um nível mais profundo de conhecimento em comparação com a compreensão das palavras quando outras pessoas as usam.

Isso poderia explicar por que Orla consegue responder às perguntas de Olayka —ela tem conhecimento linguístico suficiente para entender (pelo menos algumas das) palavras, mas ainda não o suficiente para dizer essas palavras de forma confiável.

Link para habilidades de linguagem

O balbucio das crianças pode fornecer informações precoces sobre seu aprendizado de idiomas. Vários estudos descobriram que as crianças que balbuciam muito desde pequenas tendem a aprender palavras mais cedo do que as crianças que são menos falantes.

Há também algumas evidências de que bebês com condições de desenvolvimento, como o transtorno do espectro do autismo, podem ser menos propensos a balbuciar do que crianças com desenvolvimento normal.

Mas é importante lembrar que todos são diferentes. Embora existam tendências claras no desenvolvimento das crianças, há também grandes diferenças individuais. Até mesmo os bebês têm sua própria personalidade —alguns são muito falantes, outros são mais tímidos. É perfeitamente normal que as crianças comecem a balbuciar em idades diferentes e aprendam o idioma em velocidades diferentes.

Pesquisas mostram que a maneira mais eficaz de apoiar o aprendizado do idioma de uma criança é passar o tempo interagindo e conversando com ela. Dê a seu filho muita prática com o idioma, e ele cuidará do resto.