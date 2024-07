Fotógrafo identifica supostas gravuras em caverna no vale do Jari, no Pará

Belém (PA)

Em uma expedição na floresta da Estação Ecológica do Jari (Esec Jari), em Almeirim, no interior do Pará, o fotógrafo Loiro Cunha identificou em uma caverna supostas gravuras que, até então, não haviam sido notadas por funcionários que caminham por lá.

A descoberta ocorreu após o fotógrafo, que também é cineasta, desconfiar que no chão do lugar havia indícios de fogo. Ele revirou o local e se deparou com as possíveis pinturas rupestres.

Os registros aconteceram em agosto do ano passado, mas foram divulgados só neste ano. A estação pertence ao Instituto de Conservação Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio).

Pintura humana no teto da caverna observada pelo técnico florestal Jussian Silva, que trabalha ha quase uma década na Estação Ecológica do Jari - Loiro Cunha

Cunha disse ter ficado na região por dez dias e, no último, foi até a caverna.

"Fui subindo e, quando cheguei ao teto da caverna, olhei e vi uma representação humana perfeita", lembra ele. "Aquele momento foi muito emocionante."

"Quando perguntei sobre as pinturas rupestres, eles [equipe do ICMBio] não tinham dados e nem registros na região", acrescentou ele.

Em seguida, o fotógrafo escreveu uma carta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) solicitando que uma pesquisa fosse feita no local.

Segundo o Iphan, a caverna ainda é desconhecida e nenhum estudo foi efetuado ali.

O arqueólogo Lúcio Costa Leite, gerente do Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), diz que a existência de arte rupestre não é inédita na região. Ele defendeu, porém, a realização de estudos na caverna para examinar as supostas gravuras rupestres, que apresentariam uma figura com característica humana.

O analista ambiental da Esec Jari, Marcus Santos, afirma que na estação há uma floresta amazônica extremamente preservada, sem indícios de crime ambiental e de pouca acessibilidade.

"Por isso, a capacidade de preservação das pinturas é grande", diz Santos. "Um lugar onde a visitação em si é proibida, a não ser com finalidades educacionais."

Para Cunha, a descoberta é fundamental para entendermos o passado e, assim, respeitar o futuro e o presente.