Asteroide atingido em missão da Nasa tem pedregulho do tamanho de ônibus

Reuters

Nos momentos antes da colisão da nave espacial Dart, da Nasa, com o asteroide Dimorfo em 2022, foram feitas imagens de alta resolução desse pequeno objeto celeste e de seu companheiro maior, Dídimo.

Esses registros permitiram aos cientistas desvendar a história desses dois corpos rochosos localizados nas proximidades da Terra e obter pistas sobre a formação de sistemas de asteroides binários —um asteroide primário com um satélite secundário orbitando ao redor dele.

Uma análise das crateras e da resistência da superfície de Dídimo indicou que ele se formou cerca de 12,5 milhões de anos atrás —para Dimorfo, a estimativa é de 300 mil anos. Ele provavelmente surgiu no cinturão de asteroides principal do nosso Sistema Solar, entre os planetas Marte e Júpiter, e então foi empurrado para o interior do sistema, segundo os pesquisadores.

Registro feito em 19 de dezembro de 2022 pelo Hubble de 'nuvem de rochas' criada após missão da Nasa colidir contras asteroide Dimorfo - AFP/Space Telescope Science Institute/ESA/Nasa/ David Jewitt (UCLA)

"Ambos os asteroides são agregados de fragmentos rochosos formados a partir da destruição catastrófica de um asteroide progenitor," afirmou o astrônomo Maurizio Pajola, do Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) na Itália. Ele é o autor principal de 1 dos 5 estudos sobre os asteroides publicados na última terça (30) na revista Nature Communications.

"Esses grandes blocos rochosos não poderiam ter se formado a partir de impactos nas superfícies de Dídimo e Dimorfo em si, pois tais impactos teriam desintegrado esses corpos," acrescentou Pajola.

Dídimo, cujo diâmetro é de cerca de 780 metros, é classificado como um asteroide próximo da Terra. Dimorfo tem em torno de 170 metros. Os dois são compostos de pedaços de detritos rochosos que se uniram sob a influência da gravidade.

"Sua superfície é coberta por pedregulhos. O maior em Dimorfo tem o tamanho de um ônibus escolar, e o maior em Dídimo, o de um campo de futebol", disse o geólogo planetário e geofísico Olivier Barnouin, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Maryland, e autor principal de outro dos estudos.

"Há rachaduras na superfície e nas rochas de Dimorfo. Por sua vez, Dídimo pode ter solos mais finos no equador, embora seja difícil ter certeza com as imagens que temos. As superfícies de ambos os asteroides são fracas, muito mais fracas do que areia solta", Barnouin acrescentou.

Os pesquisadores concluíram que Dimorfo possui material que voou da região equatorial de Dídimo devido à velocidade com que estava girando.

"No caso de Dídimo, acredita-se que no passado ele girava mais rápido em torno de seu eixo devido ao efeito YORP [aceleração de rotação impulsionada pelo efeito da luz solar em sua superfície irregular], e assim ejetou os pedregulhos de sua região equatorial, formando Dimorfo", disse Pajola.

Poucas rochas foram observadas na região equatorial de Dídimo. "Sua linha do equador é muito mais suave, enquanto as médias latitudes até os polos são muito mais ásperas, com grandes rochas na superfície", afirmou Pajola.

A missão Dart (acrônimo para Double Asteroid Redirection Teste, ou teste de redirecionamento de asteroide duplo) demonstrou que uma espaçonave poderia aplicar força cinética para mudar o caminho de um objeto espacial que, de outra forma, poderia estar em rota de colisão com a Terra. Dídimo e Dimorfo não representam uma ameaça real para a Terra.

A sonda Dart atingiu Dimorfo em 26 de setembro de 2022. A colisão ocorreu a uma distância de aproximadamente 11 milhões de quilômetros da Terra, mudando a trajetória do asteroide. O choque também alterou ligeiramente a sua forma.

Os dados da missão ajudaram a melhorar a compreensão sobre os sistemas de asteroides binários.

"Sistemas de asteroides binários representam cerca de 10-15% do número total de asteroides que estão no espaço próximo da Terra", disse Barnouin. "De forma mais geral, com cada nova observação de um asteroide ou sistema de asteroides, aprendemos mais sobre como os eles se formam e evoluem. Eles são sistemas complexos, mas têm algumas semelhanças-chave, especialmente quando consideramos os menores, com menos de um quilômetro."