Estudo releva mistério de migração de aves e vai contra senso comum de economia de energia

Para as aves migratórias, o outono traz dificuldades e perigos. Para alcançar climas quentes de inverno, muitas aves precisam voar centenas ou milhares de milhas, gastar imensas quantidades de energia e desviar com sucesso de tempestades, arranha-céus e outras ameaças potenciais.

Ainda assim, os cientistas há muito assumem que uma troca básica torna a migração um risco que vale a pena: uma vez que as aves chegam aos seus locais de invernada, não precisam trabalhar tanto para se manterem aquecidas, economizando quantidades substanciais de energia. "Mas ninguém nunca testou isso", disse Nils Linek, um ecologista comportamental do Instituto Max Planck de Comportamento Animal na Alemanha.

Até agora. As descobertas de Linek e seus colegas, baseadas em uma população parcialmente migratória de melros alemães, desafiam a sabedoria convencional. Mesmo no auge do inverno, melros desfrutando do clima ameno do sul da Europa ou do norte da África não gastaram menos energia do que aqueles que enfrentaram o frio na Alemanha, descobriram os cientistas.

Pássaro alimenta filhote em Langenargen, na Alemanha - Felix Kaestle - 5.mai.2015/AFP

"É meio chocante que não haja esse benefício líquido", disse Scott Yanco, ecologista animal da Universidade de Michigan e autor do artigo. (Yanco conduziu a pesquisa enquanto estava na Universidade de Yale.)

O estudo, publicado na revista Nature Ecology & Evolution, também revelou que os migrantes começaram a se preparar para suas jornadas de outono várias semanas antes, economizando energia para o voo ao desacelerar seu metabolismo à noite.

Juntos, os resultados sugerem que a migração é "muito mais complexa do que todas as teorias previram", disse Linek.

Os cientistas estudaram melros comuns que passam seus verões nas florestas do sul da Alemanha. A maioria das aves permanece no local durante o inverno, mas cerca de um quarto delas migra, voando para o sul em outubro e novembro. Esses migrantes passam o inverno no sul da Europa ou no norte da África, retornando à Alemanha no início de abril.

Até recentemente, teria sido extremamente difícil rastrear os gastos energéticos dessas pequenas aves selvagens ao longo de todo o ciclo migratório. Mas pequenos monitores de dados implantáveis tornaram isso possível. "É basicamente como se as aves estivessem usando smartwatchs", disse Linek.

Esses dispositivos registraram a temperatura corporal e a frequência cardíaca de cada ave a cada 30 minutos ao longo de aproximadamente nove meses, de setembro a maio. A frequência cardíaca é um conhecido indicador de gasto energético; quanto mais energia uma ave está usando, maior é sua frequência cardíaca. Os cientistas implantaram os monitores em 118 melros e conseguiram recapturar 83 dessas aves para baixar as informações.

Os dados confirmaram que o próprio processo de migração, uma jornada com média de aproximadamente pouco mais de 800 km, exigia que as aves gastassem energia extra. Quatro semanas antes de deixar a Alemanha, os migrantes começaram a diminuir sua frequência cardíaca noturna. Cerca de uma semana e meia depois, suas temperaturas corporais noturnas também caíram.

"Parece que eles estão ajustando seu termostato", disse Linek.

Essas mudanças fisiológicas, que não ocorreram nas aves residentes, ajudaram os migrantes a conservar energia antes de seus voos para o sul.

Mas durante o inverno, os migrantes não tinham frequências cardíacas mais baixas do que aqueles que permaneceram na Alemanha fria. E ao longo de todo o ciclo migratório, ambos os grupos de aves acabaram gastando a mesma quantidade de energia.

Mas o clima mais quente trouxe benefícios. Usando modelagem computacional, os pesquisadores calcularam quanta energia seria necessária para cada ave manter sua temperatura corporal dadas as condições climáticas locais. Os migrantes mantiveram temperaturas corporais ligeiramente mais altas do que os residentes alemães durante todo o inverno —e gastaram muito menos energia fazendo isso.

Ao longo do inverno, segundo os cientistas viram, um melro que permaneceu na Alemanha precisou gastar um extra de 18.600 quilojoules —equivalente a cerca de 4.400 calorias— apenas tentando se manter aquecido. Isso é uma diferença significativa para uma ave que pesa apenas alguns gramas, disse Yanco. "Mas então nas frequências cardíacas, isso não aparece", disse.

Isso significa que qualquer energia que os migrantes estavam economizando na termorregulação estava sendo gasta em outra coisa. "Nós não sabemos totalmente para onde essa energia está indo", disse Yanco. "Esse é meio que o próximo grande mistério a ser resolvido."

A própria jornada não pode explicar toda essa energia, mas pode haver outros "custos ocultos" associados à migração, disse Linek. Por exemplo, talvez os migrantes que passam o inverno em território desconhecido precisem estar extra vigilantes quanto a ameaças.

Outra possibilidade, ainda especulativa, é que os migrantes possam investir essa energia extra em algum outro processo, como a reprodução. Isso poderia permitir que eles produzissem ovos ligeiramente maiores ou fornecessem mais cuidados parentais, dando-lhes uma vantagem seletiva mesmo sem qualquer economia líquida de energia.

Embora muitas perguntas permaneçam, novas tecnologias, como os monitores de dados em miniatura, estão apresentando aos cientistas oportunidades para fazer e responder perguntas que antes eram inconcebíveis, disse Yanco. "O avanço rápido no que somos capazes de medir em animais livres é exponencial, ano após ano", disse ele. "Estamos realmente nessa fase emocionante de descobertas."