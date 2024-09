Lagartos usam bolha de ar como 'tanque' emergencial para fugir de predadores

The New York Times

Os anolis aquáticos, lagartos semiaquáticos que são menores que um lápis, são petiscos muito procurados por predadores nas florestas tropicais da Costa Rica e do Panamá. Caçados por cobras, pássaros, pequenos mamíferos e lagartos maiores, os anolis se escondem na vegetação ao longo das margens rochosas dos riachos. Diante do perigo, um lagarto mergulha na água e produz uma bolha atrás das narinas que lhe permite permanecer submerso por até 20 minutos, ou talvez muito mais.

Lindsey Swierk, uma ecologista comportamental da Universidade de Binghamton, em Nova York, trabalhou com Luke Mahler e Chris Boccia da Universidade de Toronto e outros pesquisadores para documentar a habilidade de mergulho dos anolis aquáticos. O propósito das acrobacias subaquáticas não era claro.

Swierk não tinha certeza se a adaptação era uma função de sobrevivência ou apenas um efeito colateral estranho de sua pele hidrofóbica. Embora a água não consiga aderir à pele de um lagarto, sua composição permite que bolhas de ar se formem ao redor de partes do corpo.

Um anolis respirando debaixo d'água em Coto Brus, Costa Rica - Lindsey Swierk /The New York Times

Swierk descobriu que a bolha permitia que este pequeno lagarto permanecesse debaixo d'água significativamente mais tempo do que seria possível de outra forma. As descobertas foram publicadas na revista Biology Letters.

Usando uma câmera subaquática, Swierk viu pela primeira vez a bolha aparecendo e desaparecendo no topo do focinho do anolis. A bolha, que se forma principalmente como resultado do ar armazenado nos pulmões do lagarto, mas também de bolsões de ar em sua pele repelente à água, se concentra sobre o focinho para que o animal possa respirar o ar novamente debaixo d'água. "Existem esses pontos de ancoragem na cabeça onde as bolhas parecem se fixar", disse Swierk.

Os cientistas seguiram 28 lagartos coletados de uma floresta tropical no sul da Costa Rica. Metade foi besuntada com loção corporal (um hidratante diário), para que as bolhas de respiração não aderissem à pele. A outra metade recebeu um pouco de água para manter a pele hidrofóbica intacta e permitir a formação normal de bolhas.

Os lagartos com bolhas intactas mergulharam 32% mais tempo do que os lagartos cuja produção de bolhas foi prejudicada. Quando os lagartos não conseguiam respirar o ar dentro da bolha, não conseguiam mergulhar por tanto tempo.

Ainda assim, o mergulho dos lagartos é um comportamento de último recurso. Não é algo que a espécie usa frequentemente, disse Kurt Schwenk, biólogo evolutivo da Universidade de Connecticut que não participou do estudo. Os anolis aquáticos são de sangue frio e regulam sua temperatura com base no ambiente. Quando mergulham em um riacho frio, levam tempo para se aquecer novamente.

E o tempo tomando sol tira tempo de outras tarefas importantes dos lagartos, como caçar ou proteger o território. Pesquisas anteriores mostraram até que os anolis machos, que são responsáveis pela proteção do território, emergem da água mais cedo porque não podem arriscar uma queda na temperatura interna. "Ficar frio faz com que eles desacelerem e fiquem metabolicamente prejudicados", disse Schwenk.

Embora esta seja a primeira espécie de vertebrado a produzir bolhas para respiração subaquática, é um comportamento encontrado em pequenos insetos aquáticos como moscas alcalinas e besouros mergulhadores, bem como em alguns aracnídeos.

A aranha-de-água (Argyroneta aquatica) usa um mecanismo igualmente estranho para respirar debaixo d'água. Ela forma uma bolha de ar que fica presa nos pelos repelentes à água ao redor de seu abdômen, o que lhe permite viver quase inteiramente debaixo d'água, subindo para respirar a cada 24 horas. A bolha traz oxigênio e expulsa dióxido de carbono. Em pesquisas futuras, Swierk está interessada em saber se os anolis aquáticos podem fazer o mesmo.

É um comportamento com clara importância evolutiva, oferecendo uma fuga improvável para uma espécie que quase todos os animais da floresta tropical gostam de comer.

"Este é um exemplo maravilhoso de como a evolução funciona para ajudar os animais a se adaptarem a todos os tipos de ambientes estranhos e encontrar soluções realmente interessantes para os problemas", disse Swierk.