Polvos que dão socos lideram peixes em expedições de caça

Líderes eficazes consideram todas as suas opções antes de tomar uma decisão. Eles trabalham com outros de diferentes origens. Estão prontos para dar um soco rápido nas guelras de qualquer um que saia da linha.

Cientistas reuniram essas lições de liderança observando uma espécie comumente conhecida como polvos diurnos (Octopus cyanea), que vagam pelo fundo do oceano em grupos de caça de espécies mistas. Um estudo publicado na segunda-feira (23) na revista Nature Ecology & Evolution sugere que, embora essas colaborações submarinas beneficiem tanto os polvos quanto seus parceiros peixes, os polvos estão no comando.

Um polvo conhecido como polvo-diurno caçando com um Epinephelus fasciatus de um lado e um Parupeneus cyclostomus do outro - Eduardo Sampaio/The New York Times

Em pesquisas anteriores, Eduardo Sampaio, um pesquisador comportamental animal do Instituto Max Planck de Comportamento Animal na Alemanha, descobriu que polvos em grupos de caça mistos ocasionalmente enrolavam um braço e batiam em um peixe. Não estava claro quais peixes eram os mais dignos de um soco, ou se os peixes e os polvos estavam realmente trabalhando juntos. Os peixes poderiam estar simplesmente aproveitando-se de um cefalópode ao segui-lo enquanto ele espantava presas.

Para explorar essas incógnitas, Sampaio e seus colegas capturaram imagens de vídeo de 13 caçadas em grupo no Mar Vermelho. Eles então usaram modelagem computacional para reconstruir as caçadas em três dimensões e analisaram quais animais influenciavam as trajetórias dos outros no grupo.

À medida que um grupo de caça viajava, os vários tipos de peixes se espalhavam ao redor do polvo, disse Sampaio, essencialmente fornecendo opções para onde o grupo poderia ir em seguida. Dentre essas opções, o polvo escolhia uma direção.

"O polvo era quem os impedia de se mover", disse Sampaio.

Quando um polvo encontrava uma fenda interessante no coral ou na rocha, ele cobria a rachadura com seu corpo, tentando capturar qualquer presa dentro. A caça do polvo era mais eficiente quando ele viajava com parceiros peixes: ele verificava menos fendas, mas passava mais tempo em cada uma, sugerindo que estava encontrando presas para devorar. Os parceiros mais úteis eram uma espécie chamada Parupeneus cyclostomus.

P. cyclostomus são jogadores de equipe mesmo quando não há um polvo por perto, explicou Sampaio. Eles gostam de trabalhar em pares para encurralar suas presas.

Se um polvo vê P. cyclostomus ou outros parceiros de caça investigando uma fenda, ele entende a dica de que algo está escondido lá dentro. Ele pode pegar a presa para si. Ou a criatura azarada pode sair correndo do coral e entrar na boca de um peixe à espera. É por isso que os peixes também podem se beneficiar ao formar equipe.

Sampaio comparou o papel do polvo nesses grupos ao de um executivo-chefe, enquanto os peixes atuam mais como a equipe de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa.

"Você pode ser um líder ao avançar e expandir fronteiras e levar o grupo a novos lugares", disse ele. "Ou você pode ser o líder em termos de ser o decisor." O polvo deixa que outros animais estudem o mercado e depois escolhe a direção da empresa.

Marina Papadopoulou, uma bióloga computacional da Universidade de Swansea, no País de Gales, que não esteve envolvida na pesquisa, elogiou a coleta de dados quantitativos da equipe a partir de seus vídeos. Um melhor entendimento dos movimentos coletivos dos animais em geral pode ajudar na conservação de outras espécies, disse ela, bem como na criação de algoritmos para drones de busca e resgate.

No entanto, Papadopoulou disse: "Pessoalmente, não gosto do uso da palavra ‘liderança’ quando falamos de animais." A palavra pode nos fazer imaginar um chefe tomando decisões ponderadas para todos os outros, disse ela, mas os movimentos de um grupo de animais podem surgir porque todos estão seguindo regras simples.

Papadopoulou disse que o polvo era mais parecido com um influenciador online do que com um executivo corporativo.

Embora os biólogos geralmente descrevam os polvos como solitários, os cefalópodes mostraram de várias maneiras que prestam muita atenção às criaturas ao seu redor, disse Alexandra Schnell, uma psicóloga comparativa afiliada à Universidade de Cambridge e revisora do novo artigo.

Em um grupo de caça, essa atenção aos outros significa que um polvo percebe não apenas onde seus parceiros estão procurando, mas também qualquer peixe que não esteja contribuindo. Peixes chamados Epinephelus fasciatus, disse Sampaio, são exploradores. Eles seguem o polvo e outros peixes sem fornecer suas próprias sugestões de onde ir.

Quando toda a equipe para de se mover e se agrupa ao redor do cefalópode, disse Sampaio, "então o polvo começa a socar." As E. fasciatus são as mais propensas a levar um golpe.

Afinal, disse Sampaio, o que você faz se alguns dos trabalhadores da empresa estão se aproveitando do trabalho dos outros? "Você começa a cortar seus salários."