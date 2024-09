Precisou uma cadeira (ou banqueta) quase voar para se alcançarem os limites inferiores da eleição paulistana. Ao final da semana que havia começado com a pancadaria no debate da TV Cultura, um encontro sem grandes dramas teve lugar no SBT. Algumas propostas até apareceram.

Na cobertura do episódio em que o candidato José Luiz Datena (PSDB) ergueu o objeto sobre Pablo Marçal (PRTB), chegou a haver uma espécie de VAR, um "veja a cadeirada de outro ângulo". Perfilou-se a cadeira que na verdade é banco. A cena entrou para a galeria dos memes e cumpriu seu destino de epitomizar uma disputa que já vinha se excedendo no melado das redes sociais.

Não foi à toa que o candidato atingido pelo banco depois de muita provocação aproveitou também para exibir imagens de dentro da ambulância que o levou ao hospital. Depois, disse que aquilo não passava de encenação.

A Folha já havia evidenciado que ele mudara de ideia –Marçal chegou a afirmar que continuaria no debate após a cadeirada, mas em algum momento achou melhor sair do evento de ambulância, com uma máscara no rosto.

Veio das redes uma das melhores análises sobre o episódio. "O debate (...) supõe um tipo de esfera pública –deliberativa, ancorada em certa ideia de racionalidade – que não há mais", escreveu a pesquisadora e professora Renata Nagamine, do Cebrap, em sua conta no Bluesky.

... é um banco (Ilustração de Carvall para Ombudsman de 22 de setembro de 2024) - Carvall/Folhapress

Em relação à cobertura, houve queixas sobre o destaque dado ao episódio da banqueta.

"Muito sensacionalista a cobertura da cadeirada. Quando o Trump tomou um tiro, passei a frequentar mais o New York Times e outras referências do jornalismo para ver como fazem. Nossa, não tem comparação a quantidade de matéria, o declaratório, para não falar da bobagem de ficar replicando os vídeos do Marçal que flertam com a mentira, como a palhaçada da ambulância e os memes. Muito espaço para pouco conteúdo."

Outro leitor se preocupa com a visibilidade dada a Marçal em episódios como esse. "A Folha está ‘dando de bandeja’ uma quantidade impressionante de manchetes com o nome dessa figura controversa, fazendo o jogo dele, que precisa aumentar reconhecimento, seja por que meio for, para viabilizar sua escolha. Quanto mais o candidato ‘barbariza’, maior destaque ganha. Não são apenas títulos de notícias, mas também colunistas."

Aqui, resta evidente que o candidato consegue subir nas costas da chamada "mídia tradicional" e passar o verniz de legitimidade de que por vezes carecem as redes sociais, meios mais populares nestes tempos e amplamente utilizados por ele.

Por outro lado, para esse e outros casos, vale o clássico aforismo do juiz Louis Brandeis, segundo o qual a luz do sol é (e continua sendo) o melhor desinfetante.

Números das pesquisas eleitorais desta semana (e seu reflexo no comportamento no último debate) são indícios de que o excesso de exposição pode não ser necessariamente vantajoso, a depender do perfil do candidato.

Mas a ênfase no picadeiro ofusca outros problemas, menos estridentes e nem por isso menos importantes. Um leitor de Campinas escreve para observar que a maior cidade do interior do estado, bem como "outros municípios como Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto recebem pouca ou nenhuma atenção nas reportagens eleitorais da Folha".

"O foco excessivo nas eleições da capital faz com que os leitores conheçam mais candidatos como Marçal, Boulos e Ricardo Nunes do que os que concorrem em suas próprias cidades." Ele conclui: "Este espetáculo eleitoral concentrado em São Paulo está se tornando cansativo para quem busca uma visão mais abrangente das eleições municipais".

O jornal chegou a fazer sabatinas com os candidatos de Campinas e Ribeirão. Mas por sua importância política e econômica no estado, além do fato de esses municípios terem passado tão recentemente pela emergência dos incêndios, seria importante dar mais destaque às eleições locais, sim.

No fim, o diagnóstico de um espetáculo cansativo é importante para comunicar que a cobertura diz pouco a muito do eleitorado (e do leitorado) de fora da cidade de São Paulo. Os excessos podem ajudar a borrar os limites entre cobrir o circo e fazer parte dele.