O Brasil derrete diante dos olhos dos brasileiros, que derretem também. Ou esturricam. São Paulo passou a semana no topo dos rankings mundiais de má qualidade do ar e outras tantas cidades recebiam lufadas de fumaça e fuligem ou as primeiras gotas da "chuva preta".

A cobertura do capítulo mais recente da crise climática é surpreendida a torto e a direito por mais e piores eventos: incêndios que engolem plantações, parques, animais, florestas. Clima quente e seco em níveis alarmantes, com prejuízos para a saúde. Cores que saem do lugar: sol laranja, lua vermelha, chuva preta e rio (aqui, o Pinheiros) verde.

Depois de quatro anos de um governo que desprezava abertamente o cuidado ambiental, o Brasil que queima vive à sombra do "poderia ser pior". O argumento, infelizmente, ainda não resolve problemas concretos.

Ilustração de Carvall para Ombudsman de 14 de setembro de 2024 - Carvall/Folhapress

Na entrevista que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deu ao Globo, na quinta (12), ela diz achar melhor "estar nesse lugar, mesmo recebendo críticas, do que imaginar como seria se não tivéssemos uma equipe que foi capaz de se preparar desde janeiro para ter capacidade de entrar em cena". Em agosto, a ministra declarou à Folha algo na mesma linha. Ainda no Globo, ela afirma que há "gente dizendo ‘apague o fogo que eu toquei’".

Na Folha, Marina tem falado pouco ultimamente. O jornal mal localizou a ministra nos eventos em que ela esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na terça (10), em Manaquiri (AM), Lula prometeu retomar a construção da BR-319, entre Manaus (AM) e Porto Velho (RO). Segundo a reportagem, Lula disse que "é preciso parar com essa história de achar que a companheira Marina não quer construir a BR-319".

Marina não poderia falar por si mesma? A reportagem não esclarece. Um leitor comentou no texto: "Duvido que a Marina e o [secretário João Paulo] Capobianco estejam na comitiva do Planalto".

Pelo menos Marina estava em Manaquiri (AM). Publicou vídeos em suas redes. No site do governo, o relato é que ela "enfatizou a importância da política de desmatamento zero e a necessidade de trabalho constante para evitar que a temperatura da Terra aumente".

A cobertura, talvez convenientemente para a ministra diante de tema espinhoso como o da rodovia, por vezes a deixa apagada. Não deveria ser assim.

Com projeto de autoridade climática de volta às pistas, a Folha tentou explicá-lo com o pouco que tinha ("articuladora das políticas públicas ambientais, fazendo recomendações aos outros ministérios e órgãos"). Mas o jornal deu o bastidor político de como o plano de Marina Silva se deparou com barreiras no Congresso e no próprio governo. Agora, com o fogo dentro casa, o projeto foi desengavetado. A ideia de tirá-lo do Meio Ambiente e hospedá-lo na Casa Civil para reduzir essas barreiras talvez tivesse merecido mais destaque na Folha. Mas as dúvidas sobre o projeto ainda são mais numerosas do que as respostas sobre ele.

O site da revista Veja arriscou um "entenda o que é a autoridade climática", mas logo capitulou: "A ministra não deu muitos detalhes sobre a Autoridade Climática".

O Globo pediu a Marina Silva exemplo prático de como a autoridade atuaria, mas a resposta tampouco esclarece muita coisa. "Por meio desse comitê técnico-científico, integrando os melhores dados para que os sistemas de alerta sejam dados o quanto antes. Também colabora, dando suporte às políticas estaduais, municipais e federais, para que esses municípios, ao tomarem conhecimento de que estão em situação de vulnerabilidade, apresentem projetos."

Já outras áreas do governo e principalmente o Congresso investem alto no silêncio.

A fumaça continua a subir. Enquanto isso, o leitor da Folha, mesmo sem entender se, como e quando isso vai acabar, agora pelo menos tem um monitor da qualidade do ar. Não é em tempo real, como havia sugerido o leitor que escreveu pedindo a ferramenta ("acho que, com a situação atual do Brasil, faz-se pertinente dar mais destaque a esses indicadores na Folha, sendo uma questão de interesse público"). Mas atualiza duas vezes por dia os números da falência ambiental em seus tons avermelhados.

ENCONTRO

Na terça (17), a ombudsman recebe leitores na Folha para um encontro a propósito do aniversário de 35 anos dessa ouvidoria no jornal. Após a conversa, repórteres da Folha levarão os leitores para conhecer a Redação. Para participar, basta se inscrever por meio de formulário.