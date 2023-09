No julgamento do 8/1, o advogado (sic) Hery Waldir Kattwinkel, ao defender (sic) o réu Thiago de Assis Mattar, não satisfeito em espancar o português, supliciar a lógica e enterrar o direito de defesa de seu desafortunado cliente, resolveu atentar contra a literatura universal, fundindo "O Príncipe", de Nicolau Maquiavel, a "O Pequeno Príncipe", de Saint-Exupéry. (As cerimônias fúnebres completas você encontra aqui.)

"Este julgamento, ele está sendo jurídico? (...) Ou esse julgamento (...) está sendo político, a fim de criminar (sic) mais alguém? A fim de um objetivo do qual (sic) nós não conseguimos compreender? Porque parece que estão sendo usados, como diz o Pequeno Príncipe, "os fins justificam os meios" (sic, sick, cof, cof, snif, snif, blerght, cataploft) e podemos passar por cima de todos".

Adams Carvalho

Neste momento Hery Waldir, provavelmente reagindo ao assombro de alguma testemunha fora de quadro, infla o peito e salta para o abismo: "Maquiavel, "os fins justificam os meios". (Frase que, é preciso dizer, não existe no "Príncipe" de estatura normal – imagina então no pequenininho).

Patriotas: o tamanho do príncipe não é tão grave, vai? (Anúncio antiprocesso: aqui começa a ironia). Todo mundo sabe, pelo menos desde que Bolsonaro declamou em seu cercadinho, circa 2020, que "livro é um montão de amontoado de muita coisa escrita". Ou seja, dá no mesmo uma das principais obras políticas, publicada em 1532, e o livro preferido de 9 entre 10 misses, escrito na década de 40 do século passado. É por isso que, em solidariedade a Kattwinkel, não me intimidando diante da elite livrista, logicista, terraglobista e darwinista, escrevi aqui uma possível sequência de seu discurso.

"No que tange à questão da minha pergunta, não venham vossas excelências me responder como fazia o jogador Sócrates, onde, no qual, diante de um juiz que lhe perguntava-o se foi ou não falta, respondia "tudo que sei é que nada sei". Pelo menos, é o que nos conta seu companheiro de time em "Casagrande e Senzala", livro onde, no qual, trata dos tempos de escravidão do vício.

Não, senhores. Nada de escusas. Quero respostas! A nação, cuja bandeira jamais será vermelha, não aguenta mais os senhores se comportando de acordo com a frase de Calvin e Hobbes, na qual "O homem é o lobo do próprio homem". Queremos a verdade! A justiça!



Comecei a crônica na quinta. Hoje a reli. Embora ainda ache que o bolsonarismo, o terraplanismo e a burrice devam sempre ser combatidos, me deu um certo ranço de ver pangarés defendidos por pangarés. Arraia miúda. Enquanto isso, os generais de quatro estrelas (ou os capitães reformados de 12 joias das arábias) assistem tranquilamente à Netflix.

Durante quatro anos, o presidente do Brasil e vários de seus ministros, muitos deles militares, ladeados por boa parte dos empresários, ensaiaram um golpe militar. Foram quatro anos de campanha por um golpe. Cada Sete de Setembro era um pedido de golpe. Tá todo mundo solto, comendo pão francês com leite moça.

Thiago, se eu fosse você, pedia um novo julgamento. É claro que você tá enrolado no rolê, mas mesmo assim, até a dona Fátima, de Tubarão, que defecou no STF, merece uma defesa justa. Você teve uma não defesa. Uma defesa negacionista. Cloroquiner. Terraplanista. E o negacionismo funciona, male-male, só até a água bater na bunda. Torço por você.