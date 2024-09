Que atire a primeira colher quem nunca recebeu um prato de canja ao ficar doente. A canja de galinha tem, em nossa cultura alimentar, o contorno de um abraço. Essa memória afetiva pode ser recriada numa versão 100% vegetal: sai o frango, entram os cogumelos —mais especificamente o shimeji, que revela, quando desfiado, uma textura semelhante à da proteína animal.

Na falta do shimeji, outros tipos de cogumelos, como o shiitake e o paris, poderão ser usados —mas, neste caso, o melhor é fatiá-los, uma vez que essas variedades não são tão fibrosas e, portanto, não vão resultar para desfiar.

Canja sem galinha em receita de Luisa Mafei - Luisa Mafei

Quanto maior for o shimeji, mais fácil será desfiá-lo; e no caso de shimejis pequeninos, o melhor é usá-los inteiros. E nem só de aparência se faz a nossa canja sem galinha: para além da semelhança visual com o frango desfiado, o shimeji possui um sabor umami e notas terrosas. Essas características rompem com qualquer expectativa de monotonia diante de uma sopa preparada exclusivamente com ingredientes vegetais (e funghis). Quanto mais escuro for o shimeji, mais intenso será o seu sabor.

A canja pode ser preparada com arroz ou com massa —eu só vim a conhecer essa segunda opção depois que me mudei para Portugal. Provavelmente trazida da China pelos portugueses, a canja possui semelhanças estruturais com o "congee", uma sopa geralmente engrossada por arroz cozido até se desfazer em ponto de papa. Desde a China, atribui-se ao preparado propriedades medicinais, o que faz da canja ou do congee um prato consumido na convalescença de doenças e cirurgias e também no pós-parto.

E vamos combinar? Cogumelos, cebola, salsão, cenoura e cereais (arroz ou massa) servidos em água abundante e ligeiramente salgada só podem ser mesmo benéficos à recuperação ou manutenção da nossa boa saúde.

Canja sem galinha não faz mal a ninguém.

Vamos à receita.

CANJA SEM GALINHA

Serve 2 pessoas.

Tempo de preparo: 30 minutos.

Ingredientes

200 g de shimeji

1 cebola pequena

2 talos de salsão

1 cenoura

1 colher de sopa de azeite

1 folha pequena de louro

1 litro de água em temperatura ambiente

½ colher de chá de sal

120 g de massa de letrinhas

2 colheres de chá de missô

Folhas de salsinha a gosto

Preparo