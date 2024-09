Morar na cidade de São Paulo é viver sem muita possibilidade de perceber a mudança das estações a partir de frutas e verduras, principalmente quando caminhamos longe das feiras.

A depender do supermercado que frequentamos, é possível encontrar caqui, típico do outono, em pleno verão, e pêssego, uma fruta de verão, no inverno. Se por um lado somos um povo agraciado de norte a sul do país por uma diversidade de dar inveja a qualquer chef internacional, por outro acabamos por aproveitar pouco o que cada estação do ano tem de melhor. Seja pela importação dos alimentos, seja porque "a terra dá o ano todo", corremos o risco de atravessar os meses com as estações à margem dos nossos pratos.

A receita de hoje é uma homenagem à (quase) chegada da primavera, e para representá-la a protagonista não poderia deixar de ser a couve-flor. Sua beleza orgânica, textura carnuda e sabor suave fizeram da hortaliça um alimento hype nos menus de restaurantes, além de ser a queridinha das dietas "low carb", que insistem em triturá-la (e em humilhá-la) para imitar arroz.

Assada inteira e servida com molho de tahine e salada de grão-de-bico, essa couve-flor é um prato principal. Pode ser, no entanto, apenas a entrada de tudo aquilo que a primavera nos oferece: brócolis, escarola, espinafre, mostarda, rúcula, berinjela, batata-doce, ervilha-torta, maxixe e pimentão são outras (entre muitas) possibilidades a serem exploradas.

Consumir aquilo que é sazonal tem inúmeras vantagens. Quando cultivadas na época certa, as hortaliças, legumes e frutas têm a oportunidade de maximizar o aproveitamento do solo e do clima. Com isso, ganhamos alimentos muito mais saborosos e com maior qualidade nutricional.

Comer sazonal é também sinônimo de economia, e de saúde e respeito ao meio ambiente, uma vez que são necessários menos agrotóxicos e pesticidas no cultivo de alimentos da época.

Couve-flor assada inteira com molho de iogurte e tahine, salada de grão-de-bico e amêndoas - Luisa Mafei

Vamos à receita.

COUVE-FLOR ASSADA INTEIRA COM MOLHO DE IOGURTE E TAHINE, SALADA DE GRÃO-DE-BICO E AMÊNDOAS

Ingredientes

1 couve-flor

Água, o quanto for necessário

2 colheres de chá de sal

¼ de colher de chá de pimenta-malagueta em pó

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de sementes de coentro

Salada

300 g de grão-de-bico cozido e escorrido

2 tomates picados em cubos

2 talos de aipo picado em rodelas

50 g de amêndoas laminadas

2 colheres de sopa de azeite

½ colher de sopa de vinagre tinto

Sal e pimenta-preta a gosto

Molho

200g de iogurte (pode ser de origem vegetal)

50g de tahine

1 colher de chá de sumagre

½ colher de chá de páprica

Sal a gosto

Salsinha a gosto

1 limão

Água, o quanto for necessário.

Preparo