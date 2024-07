Eu poderia entregar isto aqui já em formato de "true crime". Talvez com título mais impactante, introdução mais sanguinolenta. No entanto, trata-se apenas de um humilde relato sobre como chacinei alguns dos maiores nomes da política, do esporte e da cultura.

Marcelo Martinez - Marcelo Martinez/Folhapress

"Perigo, perigo: a serial killer dos plantões vai atacar!", dizia o chefe de reportagem, botando meu nome na escala. Colegas em pânico. "Terremoto de novo?". "Aposto agora na editoria de celebridades." "Da última vez foi uma equipe inteira de bocha. O esporte vai acabar!" "Bota ela para cobrir Brasília...".

Todo mundo vai morrer um dia, sem que eu tenha qualquer participação nisso. Contudo, ao ingressar no jornalismo, percebi ter mão particularmente boa para matar pessoas, não sem dor na consciência.

Enquanto apuradora emotiva, cobri tudo que é tipo de mal súbito e acidente fatal, me importando menos com o número de vítimas, mais com suas histórias. Estavam vindo de onde, indo para onde? O que conversaram por último? Ai, que dó.

Um dia, minha vida mudou —e não só a minha. "Façamos o seguinte", disse o chefe. "Já que você é sensível e a morte é inescapável, vai cuidar dos jacarés."

Quem escreve obituários conhece essa gaveta, batizada por jargões diferentes. Lá ficam guardados os que podem partir para a eternidade a qualquer momento. O papa "inteirão", "pero no mucho". A celebridade "porra-louca". O jogador que deve dinheiro. Eles e homenageáveis que valem pesquisa e texto caprichados, caso a indesejada das gentes apareça quando estivermos fechando o computador, dando o expediente por encerrado.

E quem diria? Realocada, passei de Mortícia das hard news a fada dos necrológios. Sem explicação, cada página entregue fazia o respectivo adoentado arribar. Quem estava com o pé na cova fazia o "moonwalk", numa espécie de chorinho na dose de saúde. Numa dessas, por exemplo, o cantor Cauby Peixoto ganhou 13 anos a mais em seu camarim terreno.

Ao abandonar o cotidiano das redações, lastimei pelos que não tive a chance de prolongar. Ídolos como Pelé, Lygia Fagundes Telles, Anthony Bourdain, Palmirinha, Paulo Mendes da Rocha, Ruth de Souza, Agnès Varda e outros tantos.

Resta-me a alegria de saber que alguns dos meus jacarés seguem vivos e bem, arquivados em suas gavetas. Agora, se alguém os deletar do sistema, bem como da existência, aviso logo: sou inocente