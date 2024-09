Brasília

O quadro de estabilidade captado pela nova pesquisa do Datafolha dá vantagem a Ricardo Nunes (MDB) nesta etapa da eleição de São Paulo. Sem sair do lugar e sem produzir muita empolgação, o prefeito ganha favoritismo num momento de contagem regressiva do primeiro turno e menos de um mês depois de ver sua campanha em xeque.

Três pontos da pesquisa são positivos para Nunes. O primeiro é a consolidação progressiva de seu eleitorado na faixa dos 27%, que seriam suficientes para levá-lo ao segundo turno. O percentual de apoiadores do prefeito que dizem estar totalmente decididos subiu e chegou a 65%. Para comparação, o idolatrado Pablo Marçal (PRTB) tem 71% de eleitores convictos.

O segundo ponto é o sinal crescente de saturação do eleitor paulistano com o ex-coach, que se acotovela com Nunes numa disputa pelos votos da direita. Marçal parou de crescer há quatro semanas, mas sua rejeição segue uma trajetória de alta que leva esse índice a 47%.

As provocações de Marçal, a cadeirada em rede nacional e sua reação errática não foram suficientes para afastar eleitores fiéis, mas parecem ter contribuído para manter a curva de imagem negativa do ex-coach. Aos poucos, esse número reduz as chances de um segundo fôlego para o candidato do PRTB, que passa a representar uma ameaça menor aos territórios ocupados pelo prefeito.

Os candidatos a prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL) - Bruno Santos e Pedro Ladeira/Folhapress

As projeções para o segundo turno formam o terceiro tópico favorável a Nunes. O prefeito se beneficia menos das qualidades de sua campanha e mais da rejeição enfrentada pelos dois potenciais rivais. Na passagem do primeiro para o segundo turno, Nunes herda uma maioria considerável de votos dos demais candidatos.

Até mesmo a simulação de confronto direto entre Boulos e Marçal ajuda Nunes. A confirmação de um cenário de vitória do candidato do PSOL, agora com vantagem de 14 pontos, reforça os apelos do prefeito para manter eleitores de direita afastados do ex-coach ainda no primeiro turno.

A pesquisa volta a desenhar um embate entre Nunes e Boulos, com o prefeito chegando à etapa final em vantagem. Pela primeira vez desde o início de agosto, os dois se descolaram de Marçal. O candidato do PSOL ganha um respiro, mas sua estagnação na corrida, sem conseguir avanços no eleitorado de Lula, torna sua missão cada vez mais difícil.