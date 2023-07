The New York Times

Há um tema recorrente na história americana: avanços conquistados a duras penas são desfeitos, em um retrocesso. E na semana passada a Suprema Corte dos EUA lançou mão dos argumentos mais enganosos possíveis para fazer isso com a ação afirmativa.

Na opinião da maioria, o juiz John Roberts escreveu que a ação afirmativa —no caso em pauta, o uso da raça como fator levado em conta em admissões a universidades— não pode ser mantida porque "eliminar a discriminação racial significa eliminá-la toda".

Mas é claro que nem a Corte nem os próprios EUA têm qualquer desejo de eliminar a discriminação racial por inteiro. Ler essa frase foi como levar uma cuspida na cara.

O que a Corte estava assinalando na realidade foi que ela pretende deixar que disparidades raciais nascidas de injustiças históricas e de injustiças atuais se perpetuem e continuem sem ser controladas.

Por imperfeita seja, a ação afirmativa é ao menos um reconhecimento do desequilíbrio e do dano decorrentes do racismo e uma tentativa de reduzir seus efeitos.

Com essa decisão, a Suprema Corte lavou suas mãos da discriminação racial que não seja declarada, consciente e codificada, perfeitamente ciente de que o racismo americano, tendo evoluído ao longo de séculos, já não requer hostilidade declarada para ser brutalmente eficaz.

A escravização evoluiu, convertendo-se no trabalho forçado de detentos e depois no encarceramento em massa. O linchamento evoluiu e converteu-se em um aparato de pena de morte racialmente enviesado. Testes de grupo e testes de alfabetismo evoluíram e se converteram na manipulação de distritos eleitorais com finalidades raciais, exigências de documentos de identidade de eleitores e restrições aos dias, horários e métodos de votação.

As formas evoluídas podem não ser tão brutais quanto as ancestrais, mas conservam vivos o espírito e, em muitos casos, a realidade concreta do desequilíbrio e opressão raciais.

Citando um caso mais antigo, Roberts escreveu que "quando uma universidade admite estudantes com base na raça, ela adere ao pressuposto ofensivo e amesquinhador de que estudantes de uma raça determinada pensam de modo igual, devido à sua raça".

Também essa é uma falácia. A raça não significa nada. Mas viver em uma sociedade em que o racismo é crônico e está sempre presente tem significado. E o racismo antinegros é uma forma particular e virulenta de racismo que tem uma história longa e raízes profundas neste país.

Diferentes pessoas negras podem vivenciar e lidar com esse racismo de maneiras diferentes. Mesmo os conservadores negros que minimizam ou descartam a onipresença do racismo americano falam de suas experiências de enfrentá-lo.

Em sua autobiografia, "My Grandfather’s Son", o juiz da Suprema Corte Clarence Thomas escreveu detalhadamente sobre como lidou com e enfrentou o racismo. No entanto, nos esforços indecorosos que ele fez, em sua concordância com a decisão, para cortar as asas da única outra juíza negra da Suprema Corte, Ketanji Brown Jackson, e escarnecer do que caracterizou como sua "visão de mundo infundida pela raça", Thomas expôs a fragilidade de seu argumento.

Ele escreveu: "Os indivíduos são a soma de suas experiências, desafios e realizações. O que importa não são as barreiras que enfrentam, mas como eles optam por fazer frente a elas." Mas é claro que as barreiras contra negros são enfrentadas apenas por pessoas negras.

Ele prossegue: "E sua raça não é a culpada por tudo que acontece em suas vidas. Uma visão de mundo míope, marcada pela oposição e baseada na cor da pele, a ponto de excluir totalmente suas escolhas pessoais, não é nada menos que determinismo racial."

Isso é absolutismo redutivo, cujo objetivo é calar o debate.

O argumento nunca foi que pessoas que enfrentam racismo são simples fitas ao vento, varridas por ele e impotentes. É que o racismo é real e precisa ser enfrentado; que, para pessoas negras, uma certidão de nascimento é um cartão de alistamento compulsório numa guerra por equidade e igualdade racial, uma guerra tão antiga quanto o país.

Thomas condena a visão de Jackson, caracterizando-a como "insulto à realização individual e um câncer para as mentes jovens que buscam ultrapassar barreiras, em lugar de resignar-se à condição de vítimas."

Na teoria, essa lesão psicológica estigmática é a mesma, ao inverso, que um dos argumentos que a Corte ofereceu em 1954 sobre o processo Brown contra o Conselho de Educação, argumentando que "separá-los de outros de idade e qualificações semelhantes unicamente devido à sua raça gera um sentimento de inferioridade quanto a seu status na comunidade que pode afetar seus corações e mentes de uma maneira que provavelmente nunca será desfeita".

Ambas as versões do argumento são suspeitas.

As consequências psicológicas advêm não de como nos sentimos em relação a como nos enxergam, mas da desigualdade produzida pela capacidade maior de algumas famílias de acumular riqueza; dos danos materiais gerados pela probabilidade aumentada de discriminação no trabalho, no atendimento recebido de bancos, na saúde e no sistema de justiça criminal; de planejamento urbano discriminatório e da escassez de verbas públicas para determinadas escolas.

Desde Brown —a ação de 1954—, a ideologia de corações e mentes mudou, passando a enfocar não tanto o dano causado às pessoas negras quanto o imperativo de conquistar a adesão das pessoas brancas para persuadi-las a abandonar o racismo antinegros.

Mas, neste ponto, mudanças de atitude são pouco mais que gestos figurativos, feitos para fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. É como tentar resolver o aquecimento global reciclando suas sacolas de supermercado individualmente e comprando bananas orgânicas. Hoje, apenas mudanças estruturais e disruptivas poderiam fazer uma diferença real. E é aí que os EUA empacam.

A Suprema Corte adota a posição absurda de que o racismo deve ser ignorado para que o racismo possa ser superado. Essa posição não refreia o racismo —o autoriza.