A população mundial, assim como a proporção da população total que vive em cidades e áreas urbanas, explodiu nas últimas décadas. É fato comprovado que o "verde urbano" desempenha um papel importante na mitigação do chamado efeito de "ilhas de calor" e, durante a pandemia, a relevância dos espaços públicos e áreas verdes na recreação diária também veio à tona.

Acredita-se que os espaços públicos tornem as cidades mais habitáveis, saudáveis e socialmente igualitárias. Entretanto, até o momento, as discussões sobre espaços públicos têm girado, principalmente, em torno de tipos emblemáticos, como praças e parques.

Movimento no Cemitério de Vila Formosa no dia de finados - Rubens Cavallari/Folhapress

Contudo, na última década, o uso recreativo de cemitérios é uma questão que tem atraído crescente interesse no que diz respeito a pesquisa e políticas de uso do solo, em especial nos países nórdicos.

Mas, será que o uso dos cemitérios como área recreacional seria considerada uma ação desrespeitosa ou socialmente aceitável?

Para responder a essa pergunta, pesquisadores da "Swedish University of Agricultural Sciences", de Uppsala (Suécia), e do "Institute of Transport Economics", de Oslo (Noruega), desenvolveram estudo explorando perspectivas do uso recreativos dos cemitérios, em especial dentro de contextos que envolvem áreas urbanas adensadas.

Foram efetuadas entrevistas com usuários de cemitérios, de diferentes crenças religiosas, em cidades da Noruega e Suécia. Os resultados revelaram que as atividades recreativas passivas, como passear ou tomar um café no banco do cemitério, são geralmente percebidas como comportamentos aceitáveis. No entanto, as opiniões divergem sobre ações "ativas", como correr, andar de bicicleta e passear com o cachorro, por exemplo.

Parece claro que a forma como as pessoas percebem o uso dos cemitérios é parcialmente dependente de crenças e tradições culturais, e o estudo concluiu que a atmosfera pacífica existente nos cemitérios deve ser preservada e nutrida, embora com planejamento e implantação adequados, algumas atividades recreativas podem ser integradas a certos tipos de cemitérios.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Outro estudo elaborado por pesquisadores suecos, dinamarqueses e finlandeses, baseado em dados coletados entre 2018 e 2020, em entrevistas com residentes em Copenhague (Dinamarca) e Helsinque (Finlândia), avaliou até que ponto essas pessoas usam os cemitérios urbanos como paisagens recreativas cotidianas. Os resultados mostraram que vários cemitérios de Copenhague são usados ativamente para recreação, enquanto os de Helsinque com muito menos frequência para esse fim.

A atividade física e a vivência da natureza foram os valores mais comuns atribuídos a cemitérios em Copenhague, enquanto a interação social, espiritualidade e tranquilidade eram mais comuns para cemitérios de Helsinque.

Os resultados também revelaram que os dinamarqueses mais jovens estavam particularmente inclinados a usar cemitérios para interações sociais, atividade física, e ações que possam trazer tranquilidade espiritual.

Pelo menos dois fatores explicam por que alguns cemitérios são mais usados para recreação do que outros. O tamanho do cemitério (cemitérios maiores são na maioria das vezes mais utilizados), e sua localização e proximidade com outras áreas e espaços verdes (quando faltam outros espaços verdes, a pressão sobre cemitérios parece ser maior em áreas densamente povoadas).

Pesquisadores da "Hungarian Universíity of Agriculture and Life Sciences", na Hungria, elaboraram pesquisa semelhante em cemitérios de Budapeste, e em Viena, na Áustria, e verificaram que a aceitabilidade social de atividades não tradicionais em cemitérios ainda é controversa e contestada.

De acordo com a pesquisa, 11% dos entrevistados escolhem correr regularmente em um cemitério, e 41% já correram em um cemitério, sendo que, 27% dos que correram em cemitérios os veem como um parque "normal" pela sua grande dimensão, proximidade e acessibilidade a áreas verdes.

Em que pese todas as questões envolvidas, embora controversa, a utilização dos cemitérios urbanos para outros usos é potencialmente relevante, e cemitérios de fácil acesso, em áreas bem localizadas, podem servir como espaço de lazer para a população, além de suas funções memoriais e de uso turístico.

Contudo, a extensão do alcance desse potencial depende em grande parte da regulação urbanística, da vontade dos administradores dessas instituições, e, obviamente, da aceitação da sociedade loca