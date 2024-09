O desenvolvimento urbano pode ser definido como um sistema autônomo e complexo. Entretanto, apesar da existência de diferenças importantes entre os inúmeros modelos de desenvolvimento das cidades em todo o mundo, existem mecanismos comuns, que tem levado alguns pesquisadores a tentarem conectar esse desenvolvimento à metáfora biológica da evolução humana.

No contexto de uma analogia com a biologia, o urbano pode ser visto como "orgânico", e muitos conceitos da biologia podem ser emprestados para explicar as "incertezas" e a "relatividade" dos processos de crescimento das cidades. O DNA urbano é um conceito inovador, que tem sido utilizado para descrever as características únicas da ambiência urbana, e os elementos fundamentais comuns de cada área urbana.

Vista aérea do centro histórico da cidade de São Paulo - Rafaela Araújo/Folhapress

Dessa forma, cada cidade tem seu próprio DNA, o que a torna única. Como no DNA humano, a determinação do DNA urbano passa pela identificação de fatores que reflitam as características urbanas, que distinguem as diferentes cidades. Isto permite, entre outras coisas, identificar fatores que podem ser ajustados ou alterados para que se consiga uma forma urbana ideal e, assim, permitir uma transição suave na utilização de novos padrões de crescimento e modelagem das características urbanas.

A possibilidade de definir um DNA para cada cidade ou região da cidade pode permitir a compreensão de como diferentes elementos influem no funcionamento do sistema urbano, e interferem no desenvolvimento ou na estagnação de diferentes regiões. A compreensão da função desses elementos deve, portanto, ter papel relevante na definição de cenários futuros.

O conceito de DNA urbano tem sido frequentemente utilizado para descrever como um conjunto de parâmetros de crescimento urbano pode codificar a maneira como as cidades se desenvolvem, e as formas espaciais que assumem à medida que o fazem. Cada cidade tem o seu caráter único, que se expressa na sua arquitetura e na disposição de suas ruas e espaços públicos, que configuram parte de seu "código genético".

O DNA humano contém instruções sobre características como a cor dos olhos ou do cabelo, e certos atributos específicos. Para uma cidade, são características como materiais de construção, cores, formato dos telhados, tamanho das janelas, formato e função dos espaços públicos etc. Teoricamente, se as características físicas da cidade variarem dentro de uma faixa limitada, de edifício para edifício, e de região para região, as sutis variações de temas arquitetônicos conferem um sentido de identidade à rua, ao bairro ou à cidade.

Embora, inicialmente, o DNA das cidades tenha sido discutido nos contextos de crescimento urbano e modelagem urbana quantitativa, esse conceito encontrou ressonância também no desenho espacial normativo, auxiliando a codificação de regras para os processos de crescimento urbano, ditando dessa forma como a organização e a repetição de entidades socioespaciais elementares alcançam certas formas e funções urbanas em todas as escalas.

Contudo, há opiniões no sentido de que a identidade individual de certas áreas urbanas e o reconhecimento pela comunidade do caráter único da sua cidade já não existem, e que, portanto, não seria razoável planejar o futuro da cidade com base em conceitos que reflitam essa "carga genética". Os resultados desta visão podem ser vistos em muitas cidades do mundo.

Entretanto, não compreender e explorar positivamente os conceitos que envolvem as características e a tradição das cidades não parece uma atitude a ser encorajada. Os novos espaços e edifícios da cidade certamente devem competir por atenção, mas isso não significa dizer que não devam prestar atenção à ambiência em que serão inseridos e às estruturas e aos espaços que os circundam.