Poderia ter dito, com um sorriso no rosto, "boemia ou morte!". Ele, que nasceu um dia antes da data em que se comemora a Independência, quando um dom Pedro combalido pela diarreia, em cima de seu burrico, levantou a espada e bradou. Nada menos Di Cavalcanti.

Independente em seu país íntimo, viveu a vida boêmia no espírito artístico de Baudelaire, bebeu alguns tonéis de Heidelberg, o que o levou à cirrose, teve mil amigos e amantes e também teve tempo de ser um dos maiores pintores modernistas do Brasil.

Com a capacidade de mais de 200 mil litros de vinho, o tonel de Heidelberg foi construído no castelo de mesmo nome no século 18. É tido como o maior tonel do mundo. Era também o nome de um cabaré em São Paulo, onde Di Cavalcanti, jovem estudante de direito, ia se refrescar com os amigos poetas, desenhistas e pintores.

A boemia era sua maior musa. Escreveu, numa carta a Mário de Andrade: "(…) não quero nunca realizar obras-primas como quis o Brecheret, o Villa (…) Eles não amam a vida. Amam a arte como a um mito. E eu amo sobretudo a vida que vem como os calores sexuais, de baixo para cima…".

No começo, sua boemia não se resumia a beber por beber, ou a viver a vida noturna como um fato pitoresco, mas a um programa estético-existencial. No bairro de Montmartre, em Paris, onde Di Cavalcanti morou, os cafés prestavam-se a esse programa. O álcool intensificava o entusiasmo vanguardista e o passo trôpego e elegante dos dândis era um manifesto vivo daquela cultura

Jorge Amado, Zélia Gattai, Di Cavalcanti e Vinicius de Moraes - Acervo Fundação Casa Jorge Amado/Zélia Gattai

A transposição desse espírito hedonista e artístico para os bares e bordéis da Lapa foi um choque diante da realidade "tão crua e miserável" do bairro carioca. Mas a boemia do Rio compensava a eventual precariedade com seu lado carnal e alegre, sem o decadentismo algo sombrio de Paris.

Em suas lembranças, Di "falava do tempo em que bebiam cerveja com prostitutas no colo e diziam docemente segredos de amor a elas", conta Bortoli. Algumas talvez lessem Baudelaire. O bordel de Marthe, muito visitado por Di, em Botafogo, tinha uma biblioteca de clássicos franceses. Erudição e volúpia.

Foi nessas andanças que conheceu e ficou amigo de Pixinguinha e Villa-Lobos, com quem bebia e às vezes jogava sinuca no Bar Nacional, no Bar Adolf, no Passatempo Internacional. O samba e as biritas que o acompanham entravam em sua obra, com todo o colorido embriagante.

Com a Semana de 1922, o pintor passou a frequentar a alta-roda paulistana, que patrocinou o evento e seus escândalos. Assim, dá para se desenhar uma linha do tempo etílica nas andanças de Di: antes o conhaque e o absinto, depois a cerveja e a pinga e agora o uísque de endinheirados.

Em sua primeira estadia em Paris, em 1923 - Divulgação

A estes, disse, certa vez: "Não é vergonha ser pobre e ser boêmio, digam a Paulo Prado que me falta dinheiro para pagar o hotel e que ele compre uns desenhos meus, um quadro, o que ele quiser".

O tempo passou e Di ficou rico e famoso. Morador do primeiro prédio modernista de São Paulo, o Esther, recebia todo mundo em sua casa, para reuniões, festinhas e beberanças. O uísque e os coquetéis surgiam com prodigalidade.

Um dos amigos do peito era Vinícius de Moraes. Que escreveu: "Viveste, Di Cavalcanti/ Foste amigo e foste amante/ Não há outro igual a ti/ Juntos bebemos champanhe/ uísque, vinho, parati/ Juntos rimos e choramos/ No México e em Paris/ Quantas mulheres amamos!/ Quantas Maris perdi/ A muitas eu disse yes/ A muitas disseste oui".

