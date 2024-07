Obediente à dinâmica da comparação mútua, Jair Bolsonaro (PL) se inspira no exemplo de Luiz Inácio da Silva (PT) para fazer de conta que poderá ser candidato a presidente em 2026.

Tudo é possível, embora seja altamente improvável como se viu em 2018, quando a candidatura de Fernando Haddad (PT) foi registrada na última hora.

No entanto, o dado concreto não conta nessa história relatada sob os auspícios da ideia de manter esperançosa a militância de direita acomodada no guarda-chuva do que se chama de bolsonarismo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro na Cpac Brasil, principal conferência anual da direita no país, em Balneário Camboriú (SC) - Anderson Coelho - 6.jul.2024/Reuters

Marca é importante, como se vê no lulismo, mas não é tudo. Necessita de atos e palavras que a sustentem. Na perspectiva da próxima eleição presidencial, neste aspecto a direita saiu na frente, até porque a concorrência imprime seu timbre à política nacional há mais de quarenta anos.

Talvez até por não achar que deva maiores explicações ao eleitorado depois de tantos anos, a esquerda dá uma relaxada.

Com isso, amplia o espaço aos preparativos da direita que faz manifestações de rua, apresentação de candidaturas sempre com o cuidado de dizer que Bolsonaro é o "plano A" e organização de conferência para debater seus rumos nos planos nacional e internacional.

A esquerda não faz nada disso. É refratária a críticas, não mergulha na autocrítica e insiste num único nome mesmo diante dos sinais de desgaste da figura de Lula em relação a desempenhos passados. Esse campo não investe na inevitável necessidade de sucessão.

Faz pior: entrega-se ao negacionismo, atuando mais com medo de errar que com vontade de acertar.

Bolsonaro não estará livre para concorrer em 2026, assim como Lula não esteve em 2018. Mas os aliados do ex-presidente admitem alternativas e fazem circular seus nomes desde já e os parceiros do atual mandatário têm medo de confrontá-lo com a realidade de que o tempo dele inexoravelmente cedo ou tarde há de passar.