A Ford confirmou nesta segunda (23) que sua fábrica na cidade de Horizonte foi transferida para o Governo do Ceará. A unidade produzia o jipe Troller, que saiu de linha em 2021.

Por meio de nota, a montadora afirma que foi dado "um passo definitivo para utilizar a planta de Horizonte na geração de crescimento econômico e social para a comunidade cearense". Esse passo já foi definido: a unidade vai produzir veículos elétricos para diferentes marcas.

Fábrica da Troller no bairro Catolé, cidade de Horizonte, no Ceará - Divulgação

O anúncio foi feito pelo governo em agosto, que divulgou um investimento de R$ 400 milhões na planta. O negócio será conduzido pela Comexport, empresa que atua no comércio exterior.

A previsão é montar 40 mil unidades por ano para diferentes marcas. Ainda não há detalhes sobre como irá funcionar essa nova operação, mas há expectativa de adesão de empresas chinesas. Entre as marcas que já anunciaram produção nacional, mas sem definir onde, estão Neta, GAC Motors e Omoda/Jaecoo.

Localizada na região metropolitana do Recife, a fábrica da Troller empregava 470 funcionários. A unidade foi a última a fechar após a Ford anunciar o fim de suas operações fabris no Brasil, em janeiro de 2021.

A montagem dos jipes foi finalizada em setembro daquele ano, enquanto a fabricação de peças se estendeu por mais dois meses.

Os últimos Troller produzidos traziam a mecânica a diesel (200 cv) da picape Ford Ranger. A versão com câmbio automático tinha apenas um ano de mercado quando seu fim foi decretado.

A história da marca cearense teve início em 1995. O modelo nasceu como uma versão nacional do Jeep Wrangler, basicamente uma cópia do desenho americano. Houve evoluções ao longo dos anos, com lançamento da picape Pantanal em 2006.

Em 2007, a Ford adquiriu a fábrica de Horizonte, que fica na região metropolitana de Recife. O objetivo principal foi ter acesso a incentivos fiscais concedidos na região.

A primeira medida foi encerrar a produção da Pantanal, que teve apenas 77 unidades montadas. A nova dona da empresa determinou o recolhimento de todas as picapes vendidas, com indenização aos proprietários. Foi detectado o risco de ocorrer fissuras no chassi.