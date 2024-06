Na semana passada, o Banco Central anunciou a manutenção da taxa básica de juros a 10,5% ao ano. No dia anterior à decisão, que aconteceu na quarta-feira (19), o presidente Lula havia feito críticas à atuação do Banco Central, apontando que o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, tem lado político e que não estaria trabalhando para ajudar o país.

Nas redes sociais analisadas pela Palver, essa movimentação de Lula funcionou para esquentar o debate.

Campos Neto foi bastante criticado, principalmente nos grupos públicos de WhatsApp e Telegram. Após a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, a discussão ganhou ainda mais centralidade, com a maior parte das mensagens seguindo a linha narrativa trazida por Lula.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa da conferência em Brasília - Fabio Rodrigues-Pozzebom - 15.mai.24/Agência Brasil

Lula criticou a ida de Campos Neto a um jantar oferecido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no qual o presidente do Banco Central teria sinalizado que aceitaria o cargo de ministro da Fazenda em uma eventual gestão Tarcísio.

Lula comparou o caso ao de Sergio Moro, que na semana da eleição presidencial de 2018 derrubou o sigilo de parte da delação de Palocci e um mês depois aceitou o convite para se tornar ministro da Justiça de Bolsonaro.

Nas redes, muitas mensagens de indignação contra Campos Neto. Algumas das mensagens pediam a demissão imediata do presidente do Banco Central.

Diversos links externos, como blogs ou canais de YouTube, foram compartilhados com análises e comentários mais aprofundados sobre o tema. Além disso, está circulando nos grupos um abaixo-assinado pedindo a exoneração de Campos Neto.

Uma das principais linhas de argumentação aponta que, se ficar confirmado que Campos Neto teria discutido cargos com Tarcísio de Freitas, não teria mais condições de permanecer no cargo pois configura conflito direto de interesses.

Grande parte das mensagens de WhatsApp sobre o tema segue essa mesma linha. Campos Neto aparece junto a adjetivos como conspirador, sabotador e hipócrita.

Há mais de dois anos da eleição presidencial, as críticas de Lula tem efeito tanto de responsabilizar Campos Neto no campo econômico no momento atual, mas também de criar uma narrativa política para as eleições de 2026, apontando que seus adversários estariam empenhados em tentar sabotar o governo.

Se Tarcísio entrar na disputa presidencial e seguir a linha de Bolsonaro ao anunciar antecipadamente seu ministro da Fazenda, a estratégia de Lula terá ainda mais efeito caso o nomeado seja Campos Neto.

Outro elemento importante na fala de Lula foi a comparação com o caso do senador Sergio Moro, amplamente conhecido no debate político nacional.

Antes da atuação política, os argumentos de Moro entravam no campo da tecnicidade e, portanto, de mais credibilidade ao olhar da opinião pública. Lula coloca em dúvida a atuação técnica de Campos Neto ao trazê-lo para o debate político.

Destaca-se nas redes sociais o fato de que não houve uma defesa empenhada de Campos Neto no campo da direita, mas a prevalência de silêncio sobre o caso na maior parte dos grupos analisados. Já aqueles que trouxeram argumentação favorável ao presidente do Banco Central apontaram a unanimidade da decisão sobre o juros, inclusive daqueles que foram indicados por Lula.

Uma das mensagens que mais se repetiu foi um print de uma notícia com a imagem de Gabriel Galípolo e a informação de que "indicados de Lula votam com Campos Neto". Já outros preferiram apontar receio quanto ao futuro da economia após a saída de Campos Neto, que deverá acontecer no final do ano.