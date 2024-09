Com o maior número de prefeituras no Brasil, o Partido Social Democrático (PSD) está sofrendo um ataque orquestrado pela direita nas redes sociais. A sigla comandada por Gilberto Kassab atualmente comanda mais de 1.000 prefeituras em todo o país.

Desde o dia 15 de setembro, o monitoramento da Palver percebeu uma movimentação atípica com relação ao tema, com imagens começando a circular nos grupos públicos de Whatsapp pedindo o boicote aos candidatos do PSD.

Gilberto Kassab, secretário de Governo de SP e presidente do PSD - Bruno Santos - 5.set.2024/Folhapress

O pico das mensagens aconteceu na terça-feira (17) e, desde então, as menções se mantêm em patamar elevado. No ápice, o número de menções foi seis vezes maior do que o pico anterior, que havia sido alcançado no dia 13.

Essa movimentação nas redes sociais aconteceu de maneira articulada nos grupos públicos de Whatsapp, com quase um terço das menções classificadas pelo sistema da Palver como sendo spam, o que indica um comportamento atípico dos usuários ou automatizado de envio de mensagens.

Uma das possíveis motivações para esse movimento, carregado principalmente por Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e por Jair Bolsonaro (PL), é a disputa eleitoral em cidades nas quais o PL disputa a prefeitura diretamente com o PSD de Kassab.

Um dos principais palcos dessa disputa é o Rio de Janeiro, onde o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), lidera as intenções de voto nas pesquisas eleitorais e, se a eleição fosse hoje, venceria no primeiro turno. Na última pesquisa do Datafolha, Paes aparece com 59% das intenções de voto, enquanto Alexandre Ramagem (PL), candidato de Bolsonaro, aparece com 17%.

Além disso, PSD e PL também estão se enfrentando em Belo Horizonte e Goiânia, cidades nas quais Nikolas e Gayer, respectivamente, têm base eleitoral e estão apoiando candidatos do PL.

Nos vídeos e imagens disparados nos grupos e analisados pelo monitoramento da Palver, há uma tentativa da direita de vincular o PSD ao PT de Lula, apontando o partido de Kassab como um "inimigo oculto", que até então não tinha dado as caras, mas que agora está exposto.

Um vídeo gravado por Nikolas Ferreira e que circula nos grupos traz a mesma estética, utilizando um tom de denúncia que Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) adotaram em suas campanhas pela Prefeitura de São Paulo.

Nikolas aponta as diversas comissões presididas pelo PSD e também a forma como os parlamentares foram instruídos a votar, inclusive no pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

A votação contra Moraes tem sido utilizada pela direita como a principal motivação para expor "a verdadeira face" do PSD, que, conforme Nikolas acusa em seu vídeo, preferiu manter três ministérios no governo de Lula do que apoiar o impeachment do ministro.

Kassab atualmente exerce o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais do Governo de São Paulo, e portanto, dentro do governo de Tarcísio de Freitas, apoiado por Bolsonaro.

A pressão sobre o PSD se reflete ainda na Prefeitura de São Paulo, uma vez que o partido faz parte da coligação do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição. Nunes foi inclusive alvo das ameaças de Nikolas Ferreira, ao afirmar que, caso Kassab não apoie o impeachment de Moraes, a direita não irá votar no atual prefeito.

Essa disputa aberta entre PL e PSD pode ter como pano de fundo um importante movimento para as eleições de 2026, visto que as prefeituras se tornam palanques importantes para as eleições nacionais e podem influenciar na estrutura de poder em Brasília.

Alguns dos vídeos que circulam possuem uma produção bastante sofisticada, principalmente os que se relacionam de alguma forma com o Rio de Janeiro. Considerando isso e a intensa articulação da direita nas redes sociais para atacar o PSD e Kassab, é possível perceber a importância dessa investida nos ambiciosos planos da direita.