"Muitos dos mesmos políticos que agora abraçam publicamente Trump o temem em particular", disse Nikki Haley em fevereiro. "Eles sabem o desastre que ele foi e continuará sendo para nosso partido. Eles apenas têm medo de dizer isso em voz alta. Bem, eu não tenho medo de dizer a verdade em voz alta."

No entanto, lá estava Haley na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee. "O presidente Trump me pediu para falar nesta convenção em nome da unidade", disse ela. "Vou começar deixando uma coisa perfeitamente clara: Donald Trump tem meu forte endosso. Ponto final."

O republicano Donald Trump ergue o punho após comício na Carolina do Norte - Peter Zay - 14.ago.24/AFP

O Partido Republicano de hoje é o que os cientistas políticos chamam de partido personalista: é construído em torno de uma pessoa, não de uma agenda ou de uma coalizão. O partido é copresidido pela nora de Trump, Lara Trump. Dissidentes, incluindo Liz Cheney, Chris Christie, Adam Kinzinger e até o ex-vice-presidente Mike Pence, foram exilados.

O Partido Democrata provou ser tudo, menos um partido personalista. Sua convenção nesta semana refletirá um ato coletivo histórico: a mobilização do partido para persuadir seu líder, Joe Biden, a se afastar.

Como os dois partidos se tornaram opostos tão perfeitos? Uma razão antecede Trump. A outra razão é Trump.

Há uma contradição no cerne do Partido Republicano que não existe no cerne do Partido Democrata. Os democratas estão unidos em sua crença de que o governo pode e deve agir em nome do público. Estar à extrema esquerda do partido é acreditar que o governo deve fazer muito mais. Estar entre seus moderados é acreditar que ele deve fazer um pouco mais.

Mas todas as pessoas eleitas como democratas, desde a deputada Alexandria Ocasio-Cortez até o senador Joe Manchin, estão lá pelo mesmo motivo: usar o poder do governo para perseguir sua visão do bem. As divisões são reais e muitas vezes amargas. Mas sempre há espaço para negociação porque há uma comunidade de propósitos.

O Partido Republicano moderno, por outro lado, é construído sobre um ódio ao governo. Alguns de seus membros querem ver o governo encolhido e paralisado. Este é o antigo ethos, melhor descrito por Grover Norquist, o ativista anti-impostos que disse: "Eu não quero abolir o governo. Simplesmente quero reduzi-lo ao tamanho em que eu possa arrastá-lo para o banheiro e afogá-lo na banheira."

A facção trumpista está mais focada em purgar as instituições governamentais dos desleais. "Acho que o que Trump deveria fazer, se eu estivesse dando um conselho: demitir todos os burocratas de nível médio, todos os funcionários públicos no estado administrativo", disse J.D. Vance em entrevista a um podcast, em 2021.

"Substituí-los por nossas pessoas e, quando os tribunais —porque você será levado ao tribunal— e quando os tribunais o impedirem, fique diante do país, como Andrew Jackson fez, e diga: 'O chefe de justiça deu sua decisão. Agora deixe-o aplicá-la.'"

De qualquer forma, tornar-se parte do governo como ele existe agora —estar envolvido no processo diário de governar— é se expor à suspeita e potencialmente se marcar para uma purga posterior.

O Tea Party e mais tarde o Freedom Caucus desafiaram os titulares republicanos e passaram a exercer um enorme poder na Conferência Republicana da Câmara. Uma série de presidentes republicanos foram depostos e, antes, humilhados.

John Boehner anunciou sua aposentadoria e saiu assobiando. Foram necessárias 15 votações para Kevin McCarthy ser eleito presidente, e ele foi destituído pelos republicanos linha-dura menos de um ano depois.

"Não posso dizer qual republicano me disse isso", disse o deputado Adam Smith, o principal democrata no Comitê de Serviços Armados da Câmara, "mas um republicano com quem trabalho muito de perto sempre disse: 'Adam, eu troco nossos malucos pelos seus malucos.' E eu sempre disse: 'Sem acordo.'"

"Para os republicanos, se o governo está tentando fazer algo, eles querem impedi-lo. Apenas reflexivamente", disse o deputado Adam Smith, o principal democrata no Comitê de Serviços Armados da Câmara. "É algo que está enraizado no Partido Republicano e que torna difícil manter uma organização que deveria estar funcionando no governo."

Nancy Pelosi me disse algo semelhante quando perguntei por que os democratas da Câmara se mantiveram mais facilmente do que os republicanos da Câmara. "É muito difícil encontrar alavancagem com pessoas que não têm realmente nenhuma crença ou agenda", disse ela. "É difícil negociar com alguém que não quer nada."

Os democratas têm suas próprias tensões ideológicas. Mas a vitória de Trump transformou os democratas em um partido implacavelmente pragmático. Foi esse pragmatismo que os levou a finalmente indicar Joe Biden em 2020. Foi esse mesmo pragmatismo que os levou a abandoná-lo em 2024.

Nenhum democrata foi mais central no esforço para persuadir Biden a abandonar sua campanha de reeleição do que Pelosi. Ela explicou seu papel extraordinário como sendo motivado por uma ameaça extraordinária.

"Eu queria ver uma campanha que pudesse vencer", disse ela. "Porque eu tomei a decisão de permanecer no Congresso para derrotar o que aquele fulano porque eu acho que ele é um perigo para o nosso país."

Quando perguntei a Pelosi o que ela achava que significaria para o país um segundo mandato de Trump, ela empalideceu visivelmente. "Eu mal consigo dormir à noite", disse ela. "Mas isso seria impensável, impossível para o nosso país."

Essa era uma crença que Biden também compartilhava. "Nada, nada pode ficar no caminho de salvar nossa democracia, e isso inclui ambição pessoal", disse ele ao desistir. Tente imaginar Trump desistindo da indicação dizendo que suas ambições pessoais devem ser secundárias ao sucesso de seu partido na eleição.

Essa é a fórmula que os democratas encontraram para manter a coerência como partido político. Eles estão unidos em querer usar o governo para melhorar a vida das pessoas. Eles estão unidos em acreditar que Trump deve ser parado. E assim não é totalmente verdade que esta eleição é apenas um confronto entre Kamala e Trump. É isso, mas também é um confronto entre Trump e o Partido Democrata.

Isso é algo que a campanha de Trump sabe —e teme. "Eu não acho que Joe Biden tenha muitas vantagens", disse uma de suas gerentes de campanha, Susie Wiles, à revista americana The Atlantic em março. "Mas eu acho que os democratas têm."