A "PEC das Praias", que está em jogo no Senado, foi um dos assuntos mais comentados nas redes após a briga entre Luana Piovani e Neymar, que completou o bingo de insultos misóginos, etaristas e psicofóbicos contra a atriz.

Após a polêmica, o senador Flávio Bolsonaro decidiu alterar o texto, para deixar claro que o que está em jogo não são as praias, mas os terrenos vizinhos a elas, que pertencem à União.

Não precisa ser especialista para concluir que, se o entorno for privado, o acesso também será exclusivo. Isso já acontece em muitos locais do litoral brasileiro, com condomínios que dificultam o acesso dos banhistas.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flávia Boggio de 5 de junho de 2024

Passei por um desses, ainda adolescente, quando me hospedei em uma comunidade de pescadores no sul do estado do Rio. O único acesso ao vilarejo era por uma longa trilha ou, para quem carregava bagagens, como eu, pelo Condomínio Laranjeiras.

Ainda na portaria, eu e meu grupo apresentamos documentos e preenchemos uma ficha com nossos dados. Seguranças nos colocaram em uma van e nos levaram até a praia onde, imediatamente, tivemos que embarcar na canoa que nos levaria à comunidade. Sem banhos nem fotos.

No vilarejo, conhecemos um grupo de moradores do condomínio que nos convidaram para um churrasco.

O lugar era cercado por morros e montanhas, que escondiam uma "Atlântida" de luxo, com canais de água que permitiam que os moradores ancorassem seus iates em frente às mansões.

A praia e a cachoeira, paradisíacas, estavam vazias. Os condôminos preferiam ficar em piscinas, iates ou no imenso campo de golfe construído no meio da mata atlântica.

Ao caminhar na areia, meu grupo foi parado diversas vezes pelos seguranças, que queriam se certificar de que tínhamos autorização para circular por lá.

Laranjeiras e outros condomínios são só uma pequena amostra do que vai acontecer se a PEC for aprovada. O litoral brasileiro é muito imenso e o potencial de gerar bilhões em lucros é gigantesco.

Por isso a insistência de Flávio Bolsonaro, que usa argumentos como "a maior reforma agrária do Brasil". Ou da associação brasileira de resorts, que defende que "a privatização tornará as praias baratas e acessíveis". Risos.

Para o banhista comum que defende a PEC, tenho uma má notícia: não seremos convidados para a praia deles.