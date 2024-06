Aqui, no destino das águas, o desastre chega anunciado, feito filme de terror. Sacos de areia nas portas, barricadas nas ruas. A ilusão muda a paisagem antes de a água tomar o Cais, a Biblioteca, os hospitais. Cobras surgem aos montes nas áreas esvaziadas. Ratos e baratas que o Instagram não mostra. Uma cadeia que se alimenta do caos. Um homem rema sozinho para alimentar os animais. Ele não está em desespero, como eu. Ele tem a calma de quem se habituou a perder toda uma safra e recomeçar, do zero.