No final de semana passado aconteceu em Parintins, no Amazonas, a disputa dos bois Caprichoso e Garantido pelo título anual no enorme Bumbódromo da cidade. Fui convidado para ser jurado nos três dias do festival, entre 31 de junho e 2 de julho, e vivi uma experiência impactante.

Durante o período junino, a cidade de Parintins vive um apartheid. O marco da divisão é a catedral de Nossa Senhora do Carmo e o Bumbódromo. De um lado da cidade ficam os vermelhos, a galera do Garantido. Rivalizando com seu "contrário", como ambos os lados se referem ao boi oponente, está o Caprichoso, de azul.

Artista do Garantido no Bumbódromo, em Parintins, no Amazonas - Michael Dantas/AFP

Originalmente trata-se de um São João do boi, uma festa de origens rurais da época da colonização. Há diversas vertentes dos festejos do boi pelo Brasil. A versão nortista, de traços originários maranhenses, reencena a seguinte lenda.

Havia um casal de escravos, Catirina e Pai Francisco, que a mulher grávida desejava comer a língua do boi preferido do dono da fazenda. No credo popular, quando o desejo de grávida não é atendido, o bebê corre risco de morrer ou nascer deformado.

Pai Francisco então cortou a língua do boi e teve que fugir para a floresta para escapar da ira do dono do animal, que estava indignado, pois a Sinhazinha, sua mulher, também adorava o bicho.

Padres, médicos e curandeiros de todo o tipo teriam tentado ajudar o animal, que morreu, aumentando a ira dos donos. Foi apenas com a intervenção do pajé indígena que o boi foi ressuscitado, para alívio de todos.

O patrão ficou tão feliz que resolveu poupar a vida de Pai Francisco. Homem e boi foram salvos e uma grande festa é realizada com todos da fazenda, uma celebração da união das raças nacionais. O negro e o branco ungidos pela cultura ancestral indígena.

A partir deste drama simples, Parintins fez um mega espetáculo sensacional. O Bumbódromo, construído em 1988, recebe 35 mil pessoas por dia para celebrar algo que, aos olhos forasteiros, parece meio carnaval, meio São João, meio ufanismo da cultura indígena.

A todo momento a cultura indígena idealizada é glorificada. Os destruidores da floresta, madeireiros, biopiratas e grileiros são demonizados. Os heróis da festa são brancos (Amo do boi, Sinhazinha), negros (Pai Francisco e Catirina) e indígenas (o pajé e a cunhâ-poranga, a musa guerreira).

É a alegoria de um país folclórico-colonial que não existe mais. O personagem central é o boi, que balança com movimentos graciosos através do "tripa", o homem por debaixo da fantasia. Sobre o presente de uma sociedade do agronegócio, onde o boi segue importante, nada é falado. Ao lado dos heróis da festa, há a representação da natureza exuberante da Amazônia e dos animais selvagens.

Se a comparação do Bumbódromo com o sambódromo é inevitável, afinal ambos foram criados na mesma época, em meados da década de 1980, há diferenças interessantíssimas positivas para o lado parintinense.

Na festa do boi não há apenas um repetitivo samba-enredo. São tocadas várias toadas que alternam movimentos e dinâmicas durante as duas horas e meia de apresentação de cada boi.

O Bumbódromo não é uma avenida, mas um estádio em que vários cenários são montados e as performances encenadas. Embora os enredos sejam repetidos toda noite, conta ponto a originalidade na hora de se contar a mesma história de diversas formas diferentes.

O festival de Parintins é uma festa pronta para ser transmitida nacionalmente. Com grande qualidade de som, luz e performance, o espetáculo concorre com as maiores festas de massa do Brasil, como o Carnaval carioca, o Rock In Rio, a Oktoberfest de Blumenau, os São João de Campina Grande e Caruaru e o Rodeio de Barretos. No entanto, Parintins não tem a mesma atenção dispensada a estes grandes eventos.

Com idas e vindas, o Festival Folclórico de Parintins já foi transmitido nacionalmente pela Band, mas logo abandonado pela emissora paulista devido a desavenças com lideranças locais.

A transmissão segue sendo forte apenas localmente, veiculada pela TV A Crítica. Não dá para entender por que a Globo, que ultimamente vem trabalhando na descentralização de suas produções Brasil afora, não transmite ao menos um dia dos festejos de Parintins. Estão comendo mosca.

O mais legal do festival de Parintins são as galeras. Trata-se da parte do público que entra no Bumbódromo de graça e participa ativamente da festa. Coreografias são realizadas pela plateia junto com o espetáculo encenado pelos bois.

A galera, como é chamado esse público, ganha até nota dos jurados, tamanha sua participação no embate. Sua atuação relativiza a enorme participação do Estado e do município na festa, fazendo a manutenção de alguma autonomia da sociedade civil perdida em outros festejos juninos, especialmente no Nordeste.

Este ano o boi Caprichoso ganhou do Garantido, por vantagem de décimos segundo os jurados. Ano que vem tem mais. E tomara que em 2024 o Brasil oficial tome real noção do que pulsa Brasil afora, vibrante e orgásmico, embora esteja às vezes muito longe dos olhos das capitais culturais do país.