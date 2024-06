No último dia 24 de maio faleceu em Nova York o diretor e produtor Morgan Spurlock. O cineasta americano tornou-se célebre no início do milênio pelo filme "Super size me: a dieta do palhaço" (2004). Seu filme mais famoso não ganharia os louros hoje que ganhou na época do lançamento.

O cineasta Morgan Spurlock em cena do documentário "Super Size Me - A Dieta do Palhaço" - Divulgação



Fazia dois anos que Michael Moore havia lançado "Tiros em Columbine" (2002), documentário que marcou época e influenciou a obra de Spurlock. Enquanto Moore criticava a fixação dos estadunidenses por armas de fogo, Spurlock mirava em outro braço da essência americana: o fast-food. Ambos diretores apareciam em seus filmes como personagens principais, colocando à prova suas teorias e confrontando seus interlocutores com ironia que, às vezes, beirava a agressividade.

"Super size me" tem o espírito do jornalismo gonzo como premissa genial. Spurlock fez seu filme partindo da notícia de que duas mulheres americanas estavam processando o McDonald´s por problemas de saúde. Como personagem principal do próprio documentário, ele colocou a tese à prova e se alimentou por um mês exclusivamente de refeições da famosa rede de fast food e documentou os resultados.

Como esperado, o cineasta padeceu de altos índices de colesterol, engordou 7 quilos, o fígado ficou em condição lastimável e seu natural otimismo foi tomado pela depressão que só passava momentaneamente quando ele se alimentava. Segundo os médicos consultados, o corpo do diretor estava viciado na comida rápida.

As cadeias de fast food mudaram a forma americana de comer a partir dos anos 1950. O fast food tornou-se hegemônico a ponto de transformar os EUA num país de multidões gordas. Em 2004 não havia dúvidas para Spurlock: o excesso de peso coletivo deveria ser visto como uma doença social.

Diante da mudança do espírito do tempo, há certos filmes que, desculpem o trocadilho, tornam-se difíceis de engolir. Nos dias de hoje, quando qualquer crítica ao excesso de peso é logo taxado de gordofobia, como será que o filme de Spurlock seria analisado?

O discurso identitário hegemônico atual impôs uma nova relação com os corpos. Se "Super size me" fosse lançado hoje, Spurlock seria acusado de "medicalizar corpos dissonantes".

Spurlock teve "Super size me" como seu grande blockbuster, mas outros filmes merecem atenção. Em 2007 ele produziu "What would Jesus buy?" [O que Jesus compraria?], uma crítica ao consumismo americano. Em 2012 ele dirigiu "Mansome", sobre as novas formas de masculinidade do século XXI.

Mais do que uma crítica a um corpo específico, Spurlock fazia a análise crítica de um corpo social, a sociedade americana. Hoje seu discurso sanitarista seria considerado fora de moda e talvez até cancelado.

Em um mundo onde todos têm uma microcausa muito justa, as grandes pautas perderam o sentido. Ronald McDonald ganhou.