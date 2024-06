São Paulo

Lula foi eleito —por um triz, registre-se— porque parte ponderável do centro político decidiu opor-se a Jair Bolsonaro. Durante a campanha, o petista disse várias vezes que governaria com uma frente ampla. Mas, por razões que não cabe aqui discutir, Lula não quis consolidar e perenizar essa aliança.

A principal figura desse grupo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que, na transição, chegou a ser apontado como peça-chave do futuro governo, não encontrou muito espaço e anda apagadíssimo. Outra centrista, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, produz propostas que nem sequer são discutidas no entorno de Lula, pois são vistas como muito neoliberais. E nem falo do revisionismo histórico do PT, que gera teses que espantam potenciais aliados, como a de que a corrupção na Petrobras não passou de uma armação ou a de que o problema da Venezuela é excesso de democracia.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, durante cúpula do Mercosul, em 2023, no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel/AFP - AFP

Parte dos centristas que apoiaram Lula já não vê redenção possível e procura um candidato para 2026. Parecem dispostos a comprar até um Tarcísio de Freitas, um bolsonarista —é só ver sua política de segurança pública—, mas do tipo não histriônico.

O fato de Bolsonaro estar inelegível forçará a direita a propor um nome alternativo. Se for uma figura capaz de agregar os votos do centro que está órfão, será uma candidatura competitiva. Mas, como Bolsonaro não quer perder o poder de influenciar, talvez corte "ab ovo" qualquer postulante que não reze pela cartilha do radicalismo. Significaria lançar Michelle em vez de Tarcísio.

Seria o melhor cenário para o PT. Se em 2026 o governo estiver navegando de vento em popa, Lula até poderá dispensar o centro. Não sendo este o cenário —e nada indica que será—, teremos outro pleito a ser decidido no olho eletrônico, hipótese em que os votos dos centristas poderão mais uma vez revelar-se decisivos. Lula poderá arrepender-se de não ter investido na tal da frente ampla.