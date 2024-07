Numa época em que a ordem liberal vem sendo desafiada e sofre reveses, é natural que surjam obras que procurem apontar para as virtudes desse sistema que, aos trancos e barrancos, vem se consolidando no Ocidente. "Age of Revolutions", do jornalista Fareed Zakaria (CNN, Washington Post), é uma delas.



O autor se propõe a tentar entender como certos períodos da história concentram mudanças que deixam marcas profundas num país e por vezes no mundo. Nós os chamamos de revoluções. No livro, Zakaria investiga nove delas, cinco do passado (Holandesa, Gloriosa, Francesa e a Industrial, em suas vertentes inglesa e americana) e quatro do presente (globalização, tecnologia, identidade e geopolítica).

Ilustração de Annette Schwartsman para coluna de Hélio Schwartsman - Annette Schwartsman

A escolha das revoluções do passado tem algo de arbitrário que já trai as intenções do autor. Ele descreve todas elas, exceto a Francesa, como movimentos liberais que deixaram um saldo positivo, apesar ter eventualmente produzido vítimas. A prosperidade material experimentada hoje pelo terráqueo médio, por exemplo, é fruto das duas Revoluções Industriais. Já a Francesa aparece como uma revolução fracassada, iliberal, que traiu um a um todos os seus ideais. Não é uma posição absurda (Burke pensava do mesmo modo), mas há visões divergentes que também fazem sentido.



Quanto às revoluções modernas, Zakaria admite que elas estão provocando tensões e retrocessos, mas diz que não precisamos ser pessimistas. Se assimilarmos as lições das revoluções liberais, conseguiremos nos livrar do populismo e outras chagas do iliberalismo e seguir avançando incrementalmente, como holandeses e ingleses fazem desde os séculos 16 e 17.



Zakaria escreve bem e sabe contar histórias. O livro é verdadeiramente prazeroso de ler. Não discordo de suas teses centrais, mas devo dizer que fico um pouco preocupado quando defensores do liberalismo têm de apelar para uma espécie de fé em suas virtudes, como faz o autor.