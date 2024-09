A monogamia tem que acabar. Ao menos no que se bebe no churrasco. Podemos ir muito além dos Malbec corpulentos, cheios de fruta e adstringência, com taninos preparados para agir sobre a gordura, limpando a boca de forma eficiente mas deixando uma sensação de peso muitas vezes desagradável. Ainda mais num churrasco diverso e delicioso, divertido e animado, como são os melhores.

No Brasil, afinal, os churrascos são mais que uma refeição: são uma celebração. Som alto; taças de vinho, flautas de chope e copos de caipirinha convivendo em harmonia; queijos (do coalho à provoleta), pães e cada vez mais legumes saindo da brasa. Aquele tinto pesadão vai dar conta dessa turma toda? Se a grelha se abriu para tanta variedade, é hora de sua taça fazer o mesmo.

Com uma turma grande, dá para planejar uma progressão de vinhos, um estilo para cada iguaria que sairá da churrasqueira. Brancos mais leves ou espumantes para a fase dos queijinhos e legumes. Quando a linguiça chegar, um rosé vai bem. Vinhos laranjas são uma ótima alternativa, já que casam também com outras carnes que podem aparecer sobre a brasa: asinha de frango e costelinha de porco. Se elas forem apimentadas, então, caprichadas no molho barbecue, dá para ir com um branco meio doce e aromático, como um Gewurztraminer. Só de pensar, já começo a salivar.

Se você não abre mão do tinto, com esse calor de matar, pode pensar em testar os mais levinhos, festivos, com acidez mais alta, feitos para serem bebidos mais frios. Algumas uvas são ótimas para isso: as criollas argentinas, a país chilena, a cinsault. Vale também fugir de vinhos que passem por madeira e procurar os que trazem mais fruta. Nesses, a acidez faz a faxina que estamos acostumados a delegar aos taninos: é ela quem vai dar a sensação de limpeza na boca depois de uma garfada mais gordurosa.

No caso dos churrascos menores, com menos gente, mas ainda com alguma variedade de comidas a serem servidas, vale apostar na versatilidade e ir com os chamados "vinho de casamento", que agradam a todos e que dão com tudo. Se carne vermelha for o prato principal, laranja, clarete ou tintos leves são a senha.

Vai uma taça?

Para variar o seu churrasco, vão aqui dez rótulos que darão conta do recado: o espumante brasileiro Hermann Bossa Brut Rosé N3 (Decanter, R$ 69), um 100% Pinot Noir fino; o branco alentejano Atlântico Branco (Cantu, R$ 49), feito pelo português Alexandre Relvas; o espanhol Sol Tardana (Toque de Vinho, R$ 156), que tem corpo e complexidade; o uruguaio Bizarra Naranja (Todovino, R$ 146,99), um corte de Gros e Petit Manseng bem intenso; o rosado chileno e salgadinho Lazy Winemaker Rosé País (Domínio Cassis, R$ 125); e o rosé italiano Arenile Cerasuolo d'Abruzzo DOC 2021(Premium Wines, R$ 104), estruturado e gastronômico.

Entre os tintos, opções para serem bebidos mais geladinhos: o simpático clarete argentino La Vaquita (Pão de Açúcar, R$ 99), feito com Malbec e uma parcela pequena de Torrontés pela família Zuccardi; o tinto leve e cheio de acidez Vamos de Parranda Bonarda (Degusti,

R$ 129,90); o La Causa Cinsault Gran Reserva 2020 (Decanter, R$ 106,14) e o Trapezio Vineyard Pinot Noir (Vinhos de Bicicleta, R$ 58).