E finalmente a Madonna saiu da janela. Tava parecendo o papa, não saía da janela. Rarará!

ANSIEDADE! Chegou o dia! Show da Madonna! Um milhão de pessoas na areia de Copacabana! Diz que vai ter arrastão. Não vai! Não vai ter espaço!

Sensacionalista: "Onda de calor chega ao Rio para o show da Madonna".

E os voos! "Companhia aérea aumenta em 436 os voos extras para o show da Madonna." Não vai ter aeroporto pra tanto voo. Vai ter fila de avião.

Torre de controle: "É pro show da Madonna?". Piloto: "Sim". "Pode descer na areia mesmo". Torre de controle: "É pro show da Madonna?". "Não, é voo normal de Belo Horizonte." "Volta pro fim da fila." Rarará!

"Azul lança voos extras de Juazeiro do Norte ao Rio de Janeiro para o show da Madonna." Como cantava Luiz Gonzaga: "Juazeiro, Juazeiro, onde anda o meu amor?". No show da Madonna! Rarará!

E como disse aquela tuiteira: "Sinto que se eu não for ao show da Madonna vou me arrepender; e se eu for vou me arrepender também". Rarará!

A Madonna não é libertina, é libertária A Madonna mudou o comportamento de uma geração inteira! E vai cantar de lingerie! Voltou a ser puta! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 3 de maio de 2024 - Fê/Folhapress

E uma amiga disse que quando ela cantar "Vogue" vai ter um xilique: não será mais responsável pelos seus atos!

A Madonna é gay! Aprendeu a dançar com as gays de Nova York!

E adoro os dançarinos: vão na sauna e usam fio dental em Ipanema! Tem o tour da Madonna e tem o tour da Bandidonna! Bolsonaro faz um tour pelo interior de São Paulo! Pra cem pessoas!

Piauí Herald: "Bolsonaro quer abrir o show da Madonna para lembrar como é levar multidão a Copacabana". Rarará!

Nóis sofre mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

Pra ver a Madonna!