Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Frase do dia: "Na Física Lei de Newton! Na Lógica, Lei de Murphy! E na Parada Gay, Lady Gaga!".

Parada Gay amanhã, domingo! Depois de Corpus Christi, Corpus Alegres! E um amigo já fez a faixa: "Menos Ricardo Nunes! Mais Beyoncé!". E sabe como é a parada gay em Portugal? Portugays! Rarará!

Fê/Folhapress

E tô adorando os pré candidatos! Tem a Marta Rocha! Marta Rocha quando aperta, afrocha! E para prefeito de Foz: Paulo McDonald! Com o slogan: "Dois hambugueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim!".

E a vice do Boulos é a Marta! A Marta é a cereja do Boulos! Rarara! E o Nunes tem cara de figurante de filme do Zé do Caixão. Com aquela cara de cera e barba preta! Medo! Eu acho que ele come barata! Rarará!

E atenção: "Parada Gay pede que o público vá de verde amarelo". Efeito Pablo Vittar e Madonna no show da Madonna! Pegamos de volta. Resgatamos o verde amarelo! O gado está nu! Aí um minion sai de camiseta verde amarelo e as pessoas. "Você é fá da Pablo Vittar?". Rarará!

E atrás do Masp tem uma rua muito boa para estacionar pra Parada Gay: rua Professor Picarola! Rarará! E essa semana fiz o imposto de renda. E adorei os quesitos! "Situação em 31 de dezembro de 2023":Bêbado. Como todo brasileiro no Reveillon! E o quesito sexo: não lembro! Rarará! E um amigo preencheu assim o quesito sexo: ENORME! Rarará! Vai cair na malha grossa! E outra amiga preencheu assim o quesito estado civil: a espera de um milagre! Rarará!

E mais essa: "O Masp terá a bandeira LGBTQIA+ em sua fachada durante a Parada do Orgulho Gay pela primeira vez". O Masp saiu do armário! Finalmente! Rarará!

Piada Pronta: "O cantor e empresário Mateus Vargas Jr conhecido como McRoba Cena foi preso por furto". De energia. Ele fazia uns gatos para iluminar o seu restaurante!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!