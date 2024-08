Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Piadas Prontas!

1) "Pablo Marçal diz que participou de velórios para ressuscitar mortos." Morreu? Chama o Pablo! Descobriu a imortalidade! Rarará! Se ele for eleito, ninguém morre mais em São Paulo! O porra-louca da extrema direita! PabloCC!

2) A candidata a vereadora em Rio Pardo (RS) foi obrigada a apagar sua música de campanha com o slogan "Paula dentro". Rarará! Pau lá dentro a gente já tá levando há muito tempo! E é o que vai acontecer com a gente nas eleições: "pau lá dentro". Rarará!

3) Gilson Machado, candidato do PL a prefeito do Recife, diz que Trump prometeu ajudá-lo! "Já dormi na casa do Trump e vou construir uma estátua do Romero Britto." Nããão! Depois reclama que só tem 6%! Rarará!

4) Candidato a prefeito de Eirunipé, no Amazonas, promete academia e whey de graça! Vou mudar meu título de eleitor pro Amazonas! Malhar de graça! Êxodo de marombeiros pro Amazonas! Tem foto da academia? De repente só tem uma esteira e um supino! Rarará!

5) Sensacionalista: "Além do X, brasileiros querem que Moraes acabe também com os grupos de família do zap". Vai, Xandão! Rarará!

Fê/Folhapress

E o grande hit da eleição: tornozeleira eletrônica!

"Presos do 8/1 são candidatos em 44 cidades com tornozeleiras." "Candidatos do PL farão campanha eleitoral com tornozeleira eletrônica". A tornozeleira governará a nação! Ó pátria amada! Salve salve a tornozeleira! Rarará!

E já começamos as campanhas com dois cornos: "Eliseu Corno Bondoso" e "Amansa Corno". O Bondoso é de Salvador (BA). E o Amansa de Boa Vista (RR)!

E em Sergipe tem duas pirocas: Thiago Piroca e Daniela Piroca! Os pirocudos! Rarará!

E atenção! Não se esqueça de que hoje começa o Hilário Eleitoral! O Ultrágico Político! O trem fantasma desgovernado! Socorro! Rarará!

Nóis sofre mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno