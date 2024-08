Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Piadas Prontas!

1) Com mais de 30 anos de TV, PSDB quer treinar Datena para a TV! Rarará! Tá precisando mesmo! Na TV ele grita, no debate fica gago: "Dandan ôôniibus!". Rarará!

2) Debate em Teresina: após cabeçada, prefeito dá pisão no pé do candidato! Debateu mesmo! Cabeçada e pisão animam debate. E sabe como é o nome do prefeito: Pessoa Leal! Rarará!

3) Xará de Guilherme Boulos, candidato a vereador diz que votará em Nunes! Isso é uma traição, um desaforo, provocação! Rarará!

4) Outdoor em Peruíbe homenageia a medalhista de ouro Bia Souza com o nome errado: Bia Silva! Rarará! Isso não é homenagem, é desaforo!

5) Sensacionalista: "Rebeca trará ouro na bagagem e Mauro Cid se oferece para vender!". E entregar a grana pro Bozo! Ouro tem que ser dele! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 16 de agosto de 2024 - Fê/Folhapress

6) Festejamos tanto o francês que derrubou a vara com o pintão, mas na Rio-2016 um atleta japonês derrubou a vara com o pinto. O que desmente todas as piadas escrotas sobre japonês!

E atenção! Choque anafilático! Saem os atletas e entram os "atledoidos". Os candidatos! A Turma da Tarja Preta! Começou a maluquice!

Olha esse: "Milei de São Paulo, candidato do União copia presidente argentino!". Deixou crescer até as costeletas. E ficou a cara do Debilóides original! Rarará!

E essa: ex-funkeira do hit "Passar o Rodo" vira candidata a vereadora do PL de Bolsonaro! É a MC Brunninha! E participou do reality show A Fazenda! Tem um projeto "culturral". Uma candidata "culturral". Vai se dedicar aos programas "culturrais". Rarará!

E as "merdalhas" olímpicas? A medalha de ouro da Bia Souza tá esfarelando! E a medalha de bronze do skatista americano Nyjah Huston está desbotando com o suor! Essas medalhas parecem bolacha de chope! Rarará!

Nóis sofre mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

Mais ética na demagogia!