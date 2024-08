Corinthians e Palmeiras de um lado; Ferroviária e São Paulo do outro.

As semifinais do Campeonato Brasileiro de mulheres escancaram a hegemonia paulista no cenário nacional.

As Brabas alvinegras eliminaram as Bragantinas.

As Palestrinas deixaram para trás as Cabulosas mineiras.

As Guerreiras Grenás passaram pelas Gurias Coloradas; e as Tricolores, as Gurias Gremistas.

A novidade nestas semifinais está também no fato de que as dominantes corintianas já deixaram de ser tão melhores como foram até a temporada passada, a ponto de terem sido goleadas por 7 a 2 na primeira fase pelas Cabulosas, maior derrota de sua ainda breve trajetória.

Verdade que estavam desfalcadas das jogadoras da seleção brasileira, bravas medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, mas, quase completas, tiveram muita dificuldade para derrotar as Bragantinas, com empate no jogo de ida e vitória magra, por 1 a 0, no da volta.

Vic Albuquerque decidiu contra o Bragantino - Rodrigo Gazzanel - 27.ago.24/Ag. Corinthians

Neste domingo, teremos o São Paulo recebendo a Ferroviária e o Palmeiras como mandante contra o Corinthians, em dois jogos imperdíveis e sem favoritas.

Numa comparação com o que se vê no Brasileirão masculino, só o Palmeiras está no páreo pelo título, com o Corinthians sob fortíssimo risco de repetir 2007 e cair para a Série B.

Aliás, só falta para a calamitosa gestão Melo a perda do pentacampeonato brasileiro depois de 2023, quando as Brabas ganharam a quádrupla coroa, aí incluída a Copa Libertadores, além da Supercopa, do Paulista e do Brasileiro.

Na comparação entre mulheres e homens de São Paulo, a Copa do Brasil é outro bom termômetro: o Palmeiras ficou fora das quartas de final, e tanto o São Paulo quanto o Corinthians estão ameaçados de não alcançar as semifinais.

Os tricolores em busca de superar o Atlético Mineiro, no Terreirão do Galo, depois da derrota por 1 a 0, no Morumbi, e o Corinthians derrotado na primeira partida, em Caxias do Sul, pelo Juventude, por 2 a 1.

Salário de Yuri Alberto equivale à folha do Juventude - Amanda Perobelli - 4.jul.24/Reuters

Aos tricolores resta tentar superar o Galo depois de oito jogos seguidos sem vencê-lo, e, aos alvinegros, a aposta na força da Fiel em Itaquera, além de, quem sabe, nos milagres de Hugo, no jogo ou em eventuais cobranças de pênaltis.

Mais provável que a alegria venha das Brabas, se retomarem o caminho seguro das vitórias.

E que fique claro o significado bastante diferente de uma eliminação do São Paulo diante de força equivalente à dele, em Minas, e a do Corinthians, em casa, contra um clube de folha salarial de R$ 2,5 milhões. A do Corinthians é dez vezes maior!

Só Yuri Alberto e Igor Coronado ganham, cada um, o equivalente à folha gaúcha, o primeiro contratado na pornográfica gestão de Duilio Monteiro Alves, o segundo na de Augusto Melo.

Não, rara leitora e raro leitor, vocês não leram mal; a referência é a Yuri e Coronado. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ganham fortunas nos Estados Unidos e na Arábia Saudita.

Estabelecida a superioridade feminina, a exemplo do acontecido nos Jogos Olímpicos, aos quais, lembre-se, a seleção brasileira masculina nem sequer se classificou, se você ainda tem resistência a assistir aos jogos das mulheres, chute o preconceito a escanteio e constate a qualidade do futebol que elas jogam —e não esqueça a diferença do que recebem os rapazes e as moças.