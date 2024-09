Itaquera lotou com quase 46 mil torcedores para ver a estreia do holandês Memphis, que só aconteceu na metade do segundo tempo e sem maior destaque, exceção feita a gol que desperdiçou por boa defesa do goleiro do Atlético-GO.

Depois de primeiro tempo enroscado e com gol de Romero no último minuto, o Corinthians, a exemplo do que fez contra o Fortaleza no Castelão, fez ótimo segundo tempo com Coronado em campo para dar mais liberdade a Garro.

Memphis Depay estreia no Corinthians em partida contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena - Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress

Daí fez mais dois gols, o segundo, também do paraguaio Romero, para coroar duas jogadas seguidas e sensacionais, além de improváveis, de Yuri Alberto.

Em ambas ele deu para Romero marcar.

Na primeira, ao ver a zaga salvar, buscou o rebote para começar a segunda, ir à linha de fundo e dar de novo a bola para ele fazer 2 a 0.

O gol liquidou o jogo e permitiu a estreia de Memphis, para completar a festa.

Que só não foi 100%, apesar ainda do terceiro gol em lindo passe de Coronado para Garro, porque o time seguiu na zona do rebaixamento.

A próxima tentativa para sair será no Majestoso, no domingo (29), no Mané Garrincha, na capital federal, e não no Morumbi, fechado para show, dessas coisas que continuam a acontecer no futebol brasileiro e só nele no chamado Primeiro Mundo do ludopédio.

O fato de o jogo ser em Brasília torna menos desafiadora a missão alvinegra, porque o time tem sofrido para se dar bem na casa tricolor, quase como o São Paulo costuma se dar mal em Itaquera.

A questão, porém, não é exatamente essa. A questão é a isonomia do campeonato, algo que a CBF dispensa.

Brasileirão

O Palmeiras é o grande beneficiado nesta rodada ao enfrentar o Vasco no neutro Mané Garrincha em vez de no alçapão de São Januário.

A CBF segue despreocupada em relação à isonomia de seu principal campeonato.

A possibilidade de uma semifinal brasileira subiu no telhado com a derrota do Flamengo para o Peñarol.

É muito mais provável que Botafogo ou São Paulo enfrentem o pentacampeão continental uruguaio.

Na outra semifinal, o River Plate deve ser o adversário de Fluminense ou Atlético Mineiro.

Os alvinegros cariocas e mineiros parecem mais perto das semifinais, mas o Morumbi deve ser obstáculo maior que o Terreirão do Galo.

Enfim, entre os brasileiros os jogos de volta estão mais abertos que o de Montevidéu e o de Buenos Aires, contra o chileno Colo-Colo.

Sula

Na segunda divisão do continente a semifinal entre Athletico-PR e Corinthians é a probabilidade maior, embora o Furacão vá ter vida mais dura contra o Racing, no El Cilindro, que a do alvinegro paulista diante do Fortaleza, em Itaquera.

O Cruzeiro está suavemente encaminhado para eliminar o paraguaio Libertad, no Mineirão, e enfrentar o colombiano Independiente Medellín, que empatou com o Lanús na Argentina.

Premier League

Manchester City e Arsenal fazem precocemente, ainda na quinta rodada, neste domingo (22), às 12h30, o clássico que pode deixar o time de Pep Guardiola cinco pontos à frente do rival.

A ausência de Odegaard na equipe londrina visitante diminui drasticamente as chances dos Gunners e o clássico deveria estar programado mais para o fim do primeiro turno.