Não foi pelo 9 a 2 do Bayern de Munique sobre o Dínamo de Zagreb, placar imoral que os croatas amargarão até o fim de sua existência.

Mesmo o jogo disputado na Alemanha prometeu emoções, porque, depois dos 3 a 0 do primeiro tempo, os visitantes, nos 5 minutos iniciais do segundo, reagiram, fizeram dois gols e assustaram a torcida bávara —o do 3 a 1, marcado por Petkovic, o atacante que empatou, no fim da prorrogação, o jogo contra a seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar.

Raphael Guerreiro, do Bayern, e Samy Mmaee na partida Dínamo de Zagreb 2 x 9 Bayern, na Croácia - Philippe Ruiz - 17.set.24/Xinhua

Não ria do futebol croata diante do alemão, porque 9 a 2 é quase igual a 7 a 1.

Além do mais, quatro dos nove gols foram anotados pelo inglês Harry Kane, três em cobranças de pênaltis.

Ora, ninguém resiste a três pênaltis!

A primeira terça-feira da Champions teve dois jogaços, em Madri e em Milão.

Na Espanha, o Real Madrid só venceu o Stuttgart, vice-campeão alemão, e por 3 a 1, porque tem um monstro como goleiro, o belga Courtois, 32.

O goleiro Alexander Nubel defende chute de Vinicius Junior em Real Madrid 3 x 1 Stuttgart, em Madri - Juan Medina/REUTERS

Ele está fora da seleção de seu país graças a desentendimento com o treinador ítalo-alemão Domenico Tedesco, 39, algo que não pode perdurar entre dois trintões experientes.

Courtois fez pelo menos cinco defesas impressionantes e colaborou decisivamente para a vitória madridista, em estreia com gol de Endrick, nos acréscimos, porque o rapaz além de muita bola tem estrela maior que a Dalva, na verdade o planeta Vênus —que no céu desponta e a Lua anda tonta com tamanho esplendor.

Jude Bellingham em lance de Real Madrid 3 x 1 Stuttgart - Juan Medina/Reuters

Quando você vê no mesmo time espanhol Militão, Vini Jr., Endrick e Rodrygo, o segundo melhor em campo, a pergunta inevitável é aquela que está na cabeça da rara leitora e do raro leitor: por que na seleção é tão diferente? Repita-se: Carlo Ancelotti sabe por quê.

A Champions é assim: sempre traz alguma coisa de marcante, histórico, surpreendente e não são vexaminosas cadeiradas, mesmo aquelas no lombo de quem mandou dar.

Teve também Milan 1, Liverpool 3.

Os italianos saíram na frente logo no início da partida, com Pulisic, o estadunidense-croata que poderia jogar ao lado de Petkovic se tivesse escolhido defender a seleção do país de sua mãe.

Pulisic marca um dos três gols do time em Milan 3 x 1 Liverpool, em Milão - Alberto Lingria/Xinhua

Fizeram 1 a 0 e não resistiram à dupla de zagueiros franco-holandesa, formada por Konaté e Van Dijk, que em duas cabeçadas certeiras viraram o placar ainda nos primeiros 45 minutos, para o húngaro Szoboszlai fechar o placar.

Se no primeiro dia da Champions desfilaram os favoritos Bayern, Real e Liverpool, no segundo foi a vez do Manchester City, que recebeu a campeã italiana Internazionale, repeteco da decisão de 2022. Jogaram xadrez.

Os italianos suportaram o 0 a 0 no primeiro tempo e foram mais perigosos, em noite rara de más atuações de Rodri e De Bruyne.

Lance de Manchester City 0 x 0 Internazionale, em Manchester - Phil Noble/Reuters

No segundo, com Gundogan no lugar de De Bruyne, quase só deu o tetracampeão inglês, embora desperdiçando chances como não é habitual: 0 a 0.

Não há nada mais parecido com a NBA no cenário do esporte mundial do que a Champions.

A possibilidade de ligar a TV e se decepcionar é praticamente nenhuma; e agora, além das terças e quartas-feiras, teremos jogos também às quintas, como nesta, 19, com as estreias do Barcelona e do Arsenal, ambas fora de casa, a do time catalão no principado de Mônaco e a do inglês na Itália.