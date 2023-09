Na semana em que Michelle Bolsonaro fez uma pregação emocionada em uma igreja evangélica, envolta na bandeira do Brasil, e denunciou uma suposta perseguição à sua família, nos aproximamos da possibilidade de ter outro evangélico no Supremo Tribunal Federal. Quem ele é?

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...



Questionei interlocutores evangélicos sobre o que sabiam a respeito de Jorge Messias, atual ministro da Advocacia-Geral da União e um dos nomes cotados para substituir a ministra Rosa Weber. "Não conheço", "nunca ouvi falar" e "não sabia que ele era evangélico" foram as respostas mais comuns, inclusive de pessoas que acompanham de perto o debate político nacional.

A possível indicação do "ministro evangélico de Lula", conforme tem sido apresentada pela imprensa, surpreendeu até mesmo estudiosos das religiões no Brasil. "Hoje de manhã eu estava indo para a universidade e dando um Google no nome dele," relatou o antropólogo Rodrigo Toniol sobre a possível entrada de um ator novo e poderoso no campo evangélico e nacional.

Jorge Messias tornou-se mais conhecido como evangélico ao representar o presidente Lula na Marcha para Jesus, em São Paulo, realizada em junho. Embora o ambiente desse evento costume ser festivo, a fala breve de Messias foi recebida pela multidão com um silêncio pesado que rapidamente se transformou em vaias.

No dia 15, Jorge Messias será homenageado em jantar organizado pelo MST e por outros grupos progressistas. O evento está sendo noticiado como uma campanha de apoio à sua candidatura ao STF. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito anunciou o encontro apresentando o ministro como "um servo de Cristo, que deseja ver a justiça correndo como um rio perene, como nos relatou o profeta Isaías".

Mas Jorge Messias também tem se aproximado de lideranças evangélicas no Congresso. "Ele participou do evento e culto de transmissão da Presidência da Frente Parlamentar Evangélica (a "bancada evangélica") e foi muito bem recebido lá", relatou um evangélico que atua no Judiciário. "Eles têm afinidade na agenda de costumes."

Setores progressistas pressionam Lula para indicar uma mulher negra para essa vaga no Judiciário. No entanto, se for confirmado para o STF e mantiver a confiança do presidente Lula, Jorge Messias se tornará um dos evangélicos mais influentes do país —e identificado com os valores da esquerda.

"A eventual entrada dele no STF vai marcar a ascensão de um ‘evangélico do Lula’", avalia outro interlocutor. "E é uma prova flagrante da presença dos evangélicos na sociedade brasileira. Porque não teremos apenas um evangélico ministro do Supremo, teremos dois!"