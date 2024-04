O trecho a seguir é de "James", romance recém-lançado de Percival Everett, finalista do prêmio Pulitzer e autor da história do filme "Ficção Americana", vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado neste ano.

Nos EUA no final do século 19, um homem negro ensina suas filhas como se comunicar com pessoas brancas. Ele propõe a situação: a cozinha de uma mulher branca está pegando fogo e ela não vê porque está de costas. Como alertá-la? Uma das meninas tenta: "Fogo! Fogo!". Ao que o pai comenta: "Direto, e isso está quase correto". Outra das meninas propõe: "Deus do céu, senhora. Olhe lá". "Perfeito!", celebra o pai, que agora quer saber porque esta é a melhor solução. A garota responde: "Porque eles precisam saber de tudo antes de nós. Porque eles precisam nomear tudo".

Antropólogos chamam de "indiretividade" a prática de invisibilizar a comunicação de informações sensíveis —como no exemplo acima. Ela acontece em situações em que um grupo oprime e controla outros. Durante minha pesquisa na Bahia, conheci mulheres que usam essa artimanha para conversar umas com as outras sem que a patroa —ou o marido, ou o vizinho— entenda o que está sendo dito.

Em "Malandragem Dá um Tempo", Bezerra da Silva examina relações de poder na favela a partir de como os moradores escolhem se comunicar. Há os que traem seus pares falando com a polícia e os que se esquivam dessa situação falando entre si indiretamente. Ao ouvir que "o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou", o malandro frequentador de delegacias entende a referência a artigos do Código Penal.

Mano Brown, um dos grandes sociólogos do país, se considerarmos a sociologia como uma arte marcial, fala sobre a moda como forma de comunicação para o jovem pobre sobreviver à perseguição policial. A chave é imitar códigos de vestimenta da classe média. Em sua entrevista para o PodPah, ele conta que "para voltar para o Capão meia-noite, tinha que ser vestido assim… (Era) a coisa mais ridícula do mundo. Roupa de surfe colorida, verde limão…".

Quem aprende essa estratégia de comunicação muitas vezes não se dá conta de como ela é sofisticada. "Eu não sabia que era engraçado", disse Thiago Ventura em entrevista ao Provoca da TV Cultura. Foi o também humorista Renato Albani, que não sabia se comunicar por gírias, que convenceu Thiago a levar esse material para seus shows de stand-up.

Mas há um problema: a indiretividade é uma maneira de ver o mundo. O código serve para a sobrevivência, inclusive pela oportunidade que ele abre para o fraco rir do poderoso. Mas ele reforça a identidade do pobre como subalterno. É possível ser brasileiro de outra forma?