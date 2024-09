A religião voltou ao centro do debate político nacional com a eleição para prefeito de São Paulo. Essa disputa ajudará a definir a importância das grandes igrejas, da comunicação online, da pauta da prosperidade, e da participação de jovens e mulheres para conquistar o voto dos evangélicos em 2026.

Um novo capítulo dessa disputa ocorreu nesta segunda-feira (23), quando Pablo Marçal realizou uma live exclusivamente para dialogar com pastores. Ele se apresentou como evangélico com chances de liderar a cidade mais rica do hemisfério e ameaçou denunciar pastores que recebem vantagens e recursos da prefeitura.

O ex-coach manteve o tom crítico em relação a Bolsonaro, mas explicou que não está dividindo a direita e descreveu o atual prefeito como "direita trans" por relativizar valores cristãos. Ele reforçou sua identidade religiosa explicando ideias com referências bíblicas, afirmou que não tem medo de morrer e anunciou que fará sete dias de jejum, bebendo apenas água, uma prática comum nas igrejas.

Pablo Marçal durante live com pastores - Reprodução

A competição entre Marçal e Nunes evidencia a importância de outros agentes para mobilizar eleitores cristãos. Influenciadores, por exemplo, são personagens novos na política. Em julho, uma pesquisa inédita do Datafolha sobre o perfil dos evangélicos paulistanos revelou que 48% dos respondentes acompanham influenciadores cristãos na internet.

Diferente de pastores, influenciadores como artistas gospel e consultores que ensinam a investir falam simultaneamente com fiéis de diferentes igrejas e, por não estarem diretamente ligados a uma congregação, estão menos sujeitos ao controle institucional e a restrições legais quanto ao uso político dos púlpitos para pedir votos.

A corrida eleitoral também será um teste para a relevância da chamada teologia da prosperidade. Segundo o Datafolha, 65% dos evangélicos paulistanos ganham até dois salários mínimos por mês. Além disso, 76% dos entrevistados destacaram a importância da religião em seus planos financeiros e na vida profissional, área em que Marçal atrai grande atenção.

Os jovens desempenham um papel-chave na circulação de pequenos trechos de vídeo chamados "cortes", principal arma de comunicação de Marçal. Eles representam mais de um terço dos evangélicos da cidade com até 34 anos e compartilham esse conteúdo em grupos de WhatsApp privados, seja com familiares ou com membros de suas igrejas, alcançando também os adultos.

Por fim, o desempenho de Marçal, assim como o de Bolsonaro, é muito melhor entre homens do que entre mulheres. No caso do ex-presidente, a entrada de sua esposa Michelle na política ajudou a reduzir a desconfiança das eleitoras. No entanto, até o momento, Marçal resiste a trazer sua família para a campanha.

As peças estão quase todas na mesa. Marçal traz o discurso antissistema, enquanto Nunes se posiciona como o "cidadão de bem". Resta saber se o deputado Nikolas Ferreira e a Igreja Batista da Lagoinha manterão a neutralidade no primeiro turno e qual será o plano de Guilherme Boulos para entrar nessa disputa, caso ele vá ao segundo turno.