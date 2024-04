Qual é a hora certa para beijar, ficar, transar? Ou fazer cada prática sexual, como masturbação, ou sexo oral, ou anal, ou penetração vaginal? Será que existe hora ideal para isso? Há um padrão a ser seguido?



A resposta mais acertada a perguntas como essas, que povoam a cabeça de uma infinidade de adolescentes e de jovens, é "não". Não há uma hora certa e padronizada para todas as pessoas viverem essa ou aquela experiência no campo erótico e sexual.



Na verdade, como já dissemos outras vezes por aqui, cada pessoa é única. E cada uma é que vai precisar decidir consigo mesma qual é a hora que considera a mais segura e confortável para viver cada experiência amorosa e sexual.



Ou seja, não há uma regra.

Há vários fatores a se levar em conta para decidir 'a hora certa' das coisas - Unsplash

Há apenas alguns pontos a se levar em conta quando o assunto é iniciação sexual. O primeiro deles: sexo é uma prática do mundo adulto e, portanto, requer responsabilidade para quem quer se lançar nesse universo.



Responsabilidade com o quê? Consigo e com quem está ao lado.



No quê? Na prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo (usando camisinha em todas as prática sexuais, desde a primeira vez). E também na prevenção à gravidez fora de hora (os médicos costumam recomendar o uso de pílula, injeção ou outro método anticoncepcional aliado à camisinha como dica infalível).

Mas não só: há que se levar em conta também a prática do sexo em si, o que inclui o afeto, o prazer e a diversidade sexual. É preciso ter responsabilidade e respeito aos limites nesse campo: aos seus, e aos de quem está ao seu lado.



Resumindo, a hora mais indicada para se iniciar sexualmente seria aquela em que a pessoa se sente preparada para lidar de forma amadurecida com todas essas questões.



E você? Como será que se sente em relação a tudo isso? Se investigue e faça as suas próprias escolhas. No seu tempo, na sua hora certa!



Até a próxima coluna!