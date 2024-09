Vamos falar de números! São conhecidas no universo dos sexólogos algumas medidas específicas relacionadas aos órgãos genitais e também ao funcionamento sexual humano. E pra que servem esses números, essas medições? Entre outras coisas, podem ajudar a nos conhecermos melhor no campo da prática sexual. Então, vamos saber mais.



Você sabia que...



...o tamanho médio do pênis do homem adulto brasileiro costuma ser de 14,5 centímetros em ereção?

As medidas do sexo podem nos dar mais clareza sobre esse assunto - Atlas/Adobe Stock

Mas, segundo os médicos, pênis de homens adultos que meçam a partir de 9 ou 10 centímetros em ereção já são considerados de tamanho normal. Vale lembrar: o pênis cresce até o final da adolescência. Ou melhor, até os 17 ou 18 anos de idade.



...a vagina das mulheres têm, em geral, 8 centímetros de profundidade quando está em repouso, ou seja, fora dos momentos de excitação sexual?



Além disso, nesse repouso, o órgão fica com as paredes como que coladas. No entanto, a partir da estimulação sexual, a vagina dobra de tamanho e vai para, em média, 16 centímetros de profundidade, além de se alargar para 2,5 centímetros de diâmetro. Essa movimentação toda, além da lubrificação natural, ocorre para que a prática sexual da penetração possa acontecer com prazer e sem dor.



...o homem costuma ejacular o equivalente a uma colher de chá de esperma?

Isso se for a primeira ejaculação daquele dia. Caso ele se estimule mais e tenha mais ejaculações em um mesmo dia, esse líquido (o esperma) vai diminuindo e pode até nem sair mais. Mas calma: no dia seguinte, o estoque de esperma já está refeito, e ele volta a ter a ejaculação de sempre.



...o ponto G da mulher costuma ficar a 2 ou 3 centímetros do orifício de entrada da vagina, dentro do canal vaginal, e pode ser mais facilmente localizado durante a masturbação?



Isso para quem acredita que ponto G, de fato, exista. Uma parcela de sexólogos diz que existe, sim. Mas há quem afirme que a existência desse ponto não passa de lenda. E você? No que acredita?



Enfim, essas são algumas medidas que considero interessantes para cada pessoa conhecer melhor sobre o tão incrível universo da sexualidade. Mas há muito mais ainda a saber. E, é claro, vamos conversando sobre isso tudo por aqui! Então, até a próxima coluna.